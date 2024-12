Nuoto, Alberto Razzetti si prende il bronzo mondiale nei 400 misti in vasca corta!

Alberto Razzetti ha fatto tre su tre. Il ligure è il protagonista della spedizione tricolore a questi Mondiali 2024 di nuoto in vasca corta. Nella Duna Arena di Budapest (Ungheria), il ligure ha conquistato il bronzo nei 400 misti, lottando contro gli avversario e soprattutto le proprie fatiche.

Una settimana di gare molto intensa per il “Razzo”, con due argenti nei 200 misti e nei 200 farfalla e un magico bronzo nella 4×200 sl. È arrivato il quarto podio in totale, il terzo a livello individuale, in una prova non perfetta dove specialmente a rana non è riuscito a cambiare il ritmo come avrebbe sperato.

Tuttavia, le qualità di un atleta competitivo sono anche quelle di andarsi a prendere il meglio che si può nel momento in cui conta e l’azzurro l’ha fatto con il crono di 3:58.83. Una finale che si è decisa soprattutto nel cambio dorso-rana in cui il russo Ilia Borodin, grande favorito della vigilia, ha confermato quanto si pensava. L’oro è stato messo al collo con il tempo di 3:56.83.

A completare la top-3 è stato l’americano Carson Foster in 3:57.45, che si è tinto d’argento, mettendosi alle spalle Razzetti. Niente podio per l’argento iridato di Doha quest’anno in vasca lunga, il britannico Max Litchfield (5° in 4:00.50).