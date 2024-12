Nuoto, Gretchen Walsh da un altro pianeta: ottavo record del mondo! Di Pietro record italiano dei 50 sl

Gretchen Walsh continua a regalare enorme spettacolo ai Mondiali di nuoto in vasca corta e a illuminare la scena dall’alto di una classe davvero cristallina. La 21enne è senza dubbio la reginetta della rassegna iridata in corso di svolgimento a Budapest e oggi pomeriggio ha firmato l’ottavo record del mondo in carriera, tuonando un imperiale 22.87 nelle semifinali dei 50 stile libero. La formidabile statunitense è transitata in 11.13 e si è resa protagonista di uno splendido ritorno in 11.74, abbassando di sei centesimi il crono che l’olandese Ranomi Kromowidjojo siglò il 7 agosto 2017 nella tappa di Coppa del Mondo disputata a Berlino.

Gretchen Walsh deteneva già i seguenti primati: 100 delfino, 4×100 misti e 4×100 misti mista in vasca lunga; 50 delfino, 100 delfino, 100 misti, 4×100 stile libero in vasca corta. L’americana ha preceduto la polacca Katarzyna Wasick (23.46) e le nostre Silvia Di Pietro (23.68) e Sara Curtis (23.76), che si sono guadagnate brillantemente la qualificazione alla finale di domani pomeriggio. Giornata da ricordare per Silvia Di Pietro, che ha timbrato il nuovo record italiano, migliorando di nove centesimi quanto fatto da Curtis lo scorso 16 novembre agli Assoluti di Riccione.

Si tratta di una splendida gioia per la 31enne, che tra poche ore scenderà in acqua per disputare l’ultima gara internazionale della sua brillante carriera. Curtis continua a mostrare tutto il suo potenziale e a 18 anni si regala una nuova finale. Dall’altra si sono qualificate la statunitense Kate Douglass (23.35), l’indipendente Arina Surkova (23.69), la britannica Eva Okaro (23.71) e l’australiana Meg Harris (23.74).