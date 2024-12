Nuoto, Leonardo Deplano manca l’accesso alla finale mondiale dei 50 sl in vasca corta. Crooks fa la storia

Semifinali spaziali nei 50 stile libero dei Mondiali 2024 di nuoto in vasca corta. Nella Duna Arena di Budapest (Ungheria) uno vero e proprio spettacolo, con la piscina diventata bianca. Ritmo vorticoso e storia che si è fatta. Sì, perchè quanto realizzato dal rappresentante delle Isole Cayman, Jordan Crooks, ha questi connotati.

Lo aveva già fatto capire nel corso delle batterie che le mire erano alte e il 20.08 (record del mondo) al mattino era stato un gustoso antipasto. Nel penultimo atto, infatti, il classe 2002 ha spinto con una potenza devastante e uscendo con la velocità di un siluro dalla subacquea è diventato il primo uomo sulla terra a coprire nella vasca da 25 metri un 50 sl in 19″, per la precisione 19.90. Davvero, fenomenale.

E così sono andati un po’ in secondo piano gli ottimi crono dell’americano Jack Alexy (20.51) e del brasiliano Guilherme Santos (20.59), che nella finale di domani sperano che Crooks possa sentire un minimo di tensione, anche se il margine con la concorrenza è davvero ampio.

Peccato per Leonardo Deplano. Il toscano ha nuotato molto vicino al suo personale, nuotato in staffetta 4×50 sl mista (20.83), e ha chiuso al 10° posto nell’overall. Sarebbe servito un 20.80 per essere domani tra gli otto.