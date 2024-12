Nuoto, Alberto Razzetti: “Batteria ok, mi sento bene e sono pronto per attaccare in finale”

Alberto Razzetti è impeccabile nelle batterie dei 400 misti, ai Mondiali 2024 di nuoto in vasca corta in corso di svolgimento alla Duna Arena di Budapest (Ungheria). Il ligure ha messo in mostra una strategia di gara davvero perfetta, dovendo anche far fronte alla poca benzina rimasta nel serbatoio dopo le tante gare disputate.

Il mistista azzurro, infatti, ha preferito non forzare la frazione a farfalla, gestendo il dorso e salendo di livello tra rana e a stile libero. I cronometri si sono fermati sul quinto tempo assoluto 4:02.18. Per il nostro alfiere, dopo gli argenti individuali nei 200 misti e nei 200 farfalla, è ufficialmente partita la caccia al terzo podio iridato.

Il commento di Alberto Razzetti al sito ufficiale della FIN al termine della sua prova: “Stamattina posso dire che la mia prestazione sia andata bene così. Ho visto che Daiya Seto è fuori (nono tempo per lui ndr) e mi dispiace ma sapevo che non era nelle migliori condizioni. Dal mio punto di vista direi che mi sento bene e proverò ad attaccare nel pomeriggio”.

Cosa dovremo attenderci dalla finale di oggi? Vista l’assenza del campione olimpico Leon Marchand, le attenzioni si focalizzano sul pericolo numero uno ovvero il russo Ilya Borodin che ha messo a segno il miglior tempo stagionale (3’57″67) e stamattina ha chiuso al secondo posto in 4’01″28 alle spalle del britannico Max Litchfield.