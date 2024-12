Nick Kyrgios continua a pungere Sinner: “Torno in campo senza fallire test antidoping”

Nick Kyrgios aveva criticato aspramente Jannik Sinner dopo che era emersa la notizia della positività al Clostebol e della successiva assoluzione del tennista italiano da parte dell’ITIA, l’International Tennis Integrity Agency. L’australiano non aveva creduto all’innocenza del fuoriclasse altoatesino, che era stato ritenuto non colpevole da parte del tribunale indipendente dopo che aveva spiegato in maniera dettagliata le ragioni per cui quella sostanza era presente in maniera infinitesimale nelle sue urine.

Nick Kyrgios era stato lapidario, scrivendo testualmente sui suoi profili social: “Che sia stato accidentale o pianificato, è ridicolo! Ti hanno fatto fare due volte un test e sei risultato positivo ad una sostanza proibita (steroide): dovresti venire squalificato per 2 anni. Le tue prestazioni sono migliorate. Crema per massaggi? Sì, bella questa…“. Il 29enne era poi intervenuto in seguito alla decisione della WADA di fare ricorso al TAS: “Hahahaha forse non così innocente sotto sotto?“.

Nick Kyrgios è tornato a lanciare frecciatine nelle ultime ore e sul suo profilo di X non si è risparmiato: “È bello aver messo in banca tanti giorni consecutivi di allenamento. Il polso è ricostruito e torno in campo, senza fallire nessun test antidoping”. Il messaggio è chiaramente rivolto a Sinner e alla polacca Iga Swiatek, dopo la positività alla trimetazidina e la squalifica di un mese. L’australiano, che punta a tornare a giocare dopo una lunga inattività, ha aggiunto: “Kyrgios sii orgoglioso, perché lo stai facendo nel modo giusto“.

Kyrgios ha infatti disputato un solo incontro dall’ottobre 2022 a oggi: nel giugno del 2023 perse contro il cinese Yibing Wu sull’erba di Stoccarda. Dovrebbe partecipare al torneo ATP 250 di Brisbane, in programma dal 29 dicembre al 5 gennaio: si tratta di una tappa di avvicinamento agli Australian Open, primo Slam della stagione previsto dal 12 al 26 gennaio sul cemento di Melbourne.