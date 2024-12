Next Gen ATP Finals, la serata degli upset: Fonseca supera Fils, Mensik ko con Tien

La prima giornata delle Next Gen Finals di Gedda rivelano al mondo il talento di Joao Fonseca. Il brasiliano si porta a casa quello che era il match più atteso di questo primo appuntamento arabo tra le stelle del futuro del tennis, quello con Arthur Fils, in una partita che ha mantenuto le attese.

Tanti ribaltamenti di fronte nel ‘laboratorio’ arabo (gli acce possono valere anche con il tocco del nastro), con il transalpino che vince il primo set dopo un braccio di ferro, per poi subire il ritorno del tennista verdeoro che si porta avanti. Il francese, nonostante sia il migliore degli otto per classifica, si conferma incostante, e in un torneo così particolare è una condanna: la porta al quinto, che poi lo vede soccombere ed essere ora in una posizione parecchio scomoda in classifica dopo il 3-4 4-2 4-1 1-4 4-1 finale

Poiché anche la prima partita della sessione pomeridiana ha visto il favorito di giornata, Jakub Mensik, scivolare al debutto. Il suo giustiziere è l’americano Learner Tien, che si impone al tiebreak del quinto set mettendo spalle al muro il numero 48 al mondo.

Il tennista di origine vietnamita, numero 122 al mondo, non è un illustre sconosciuto: due finali Slam nel circuito juniores e tre vittorie nel circuito Challenger prima del compimento dei diciannove anni, tanto da essere considerato l’ennesimo grande talento del tennis a stelle e strisce come il suo grande amico Alex Michelsen. Con il 4-3 4-3 2-4 2-4 4-3 ha dimostrato le sue qualità, proponendosi come una mina vagante del gruppo rosso. Mentre Mensik e Fils, i due favoriti, ora sudano freddo.