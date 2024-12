Next Gen ATP Finals 2024, sorteggiati i gironi del torneo di Jeddah. Fils insieme a Mensik nella prima fase

Si è svolto a Jeddah, in Arabia Saudita, il sorteggio della prima fase a gironi delle Next Gen ATP Finals 2024 di tennis, che si svolgeranno da mercoledì 18 a domenica 22 dicembre proprio nella città saudita. Non ci saranno azzurri al vita della competizione.

Il transalpino Arthur Fils, che vanta tre titoli sull’ATP Tour, è la testa di serie numero 1 e guida il seeding del Gruppo Blu, nel quale sfiderà il ceco Jakub Mensik (3), lo statunitense Learner Tien (5) ed il brasiliano Joao Fonseca (8).

Lo statunitense Alex Michelsen, invece, è la seconda testa di serie del torneo e guida il seeding del Gruppo Rosso, nel quale dovrà vedersela con il cinese Shang Juncheng (4), il transalpino Luca Van Assche (6) e lo statunitense Nishesh Basavareddy (7).

GIRONI NEXT GEN ATP FINALS 2024

Gruppo Blu

Arthur Fils (1)

Jakub Mensik (3)

Learner Tien (5)

Joao Fonseca (8)

Gruppo Rosso

Alex Michelsen (2)

Shang Juncheng (4)

Luca Van Assche (6)

Nishesh Basavareddy (7)