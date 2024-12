Next Gen ATP Finals, Joao Fonseca si qualifica per la semifinale, rilancio per Arthur Fils

Seconda giornata e primi verdetti alle Next Gen ATP Finals in quel di Gedda (Arabia Saudita): Joao Fonseca è il primo qualificato per la semifinale, mentre è tutto aperto nel gruppo rosso. E’ stata la giornata del controllo anti-doping a match in corso al quale si è dovuto sottoporre Jakub Mensik: un unicum nel mondo del tennis.

Nel primo match di giornata un ottimo Arthur Fils ha superato nettamente Jakub Mensik con il punteggio di 4-2 4-3(4) 4-2 in un’ora e diciannove minuti di gioco. La prova del francese è stata decisamente più convincente di quella di ieri contro Fonseca: più solido negli scambi, aggressivo, con le idee chiare e decisamente determinato a mettere in evidenza le difficoltà di spostamento del ceco che invece è apparso piuttosto appesantito e fuori condizione.

Mensik che è rimasto in partita solo a tratti e si è spento sempre di più alla distanza, in particolare nel terzo ha fatto davvero fatica a rimanere dietro al ritmo del transalpino. Un match nel quale si è verificato lo spiacevolissimo episodio di un controllo anti-doping richiesto proprio al giocatore ceco durante il toilet break tra secondo e terzo set, giustificando così l’ampio ritardo con il quale si è ripresentato in campo dopo la pausa. Una pessima figura per l’organizzazione.

Jakub Mensik was asked to do an anti-doping test DURING his match against Arthur Fils at Next Gen ATP Finals.

Not before… not after… but right in the middle of it.

I’m at a total loss for words.

