Next Gen ATP Finals, Michelsen in semifinale. Prima vittoria per Basavareddy

Ci sono i primi verdetti alle Next Gen ATP Finals in corso di svolgimento a Jeddah (Arabia Saudita). L’americano Alex Michelsen ha staccato il biglietto per le semifinali con un turno d’anticipo, mentre a sorpresa il cinese Juncheng Shang ha già detto addio alla competizione dopo la seconda sconfitta consecutiva.

Il primo match della giornata ha visto la sorprendente vittoria dell’americano Nishesh Basavareddy, numero 138 della classifica mondiale, che ha superato Shang in quattro set con il punteggio di 3-4 4-2 4-2 4-1 in un’ora e trentacinque minuti di gioco. Dopo il primo set il cinese è piano piano uscito dalla partita, mentre lo statunitense ha sfoderato ottimi numeri al servizio, chiudendo con 14 ace ed il 78% di punti vinti con la prima di servizio.

La seconda partita ha messo di fronte Alex Michelsen e Luca Van Assche. L’americano si è imposto in rimonta in quattro set per 1-4 4-2 4-3 4-3 in un’ora e quarantacinque minuti di gioco. Con questo successo il numero 41 del mondo si è qualificato per le semifinali, mentre il francese si giocherà tutto nello scontro diretto con Basavareddy. Una partita equilibrata tra Michelsen e Van Assche, con l’americano che ha vinto i due combattuti tie-break, vincendo 8-6 e 7-5.

In serata appuntamento con le sfide del gruppo A. Si affrontano i perdenti dell’esordio, il francese Arthur Fils e il ceco Jakub Mensik, ed i vincenti della prima giornata, il brasiliano Joao Fonseca e l’americano Learner Tien.