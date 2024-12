Next Gen ATP Finals 2024, Fonseca domina un acciaccato Van Assche e conquista la finale

Sarà Joao Almeida a sfidare Learner Tien nella finale delle Next Gen ATP Finals. Il brasiliano tiene fede a tutte le buone impressioni che sta regalando al circuito, regolando in tre set rapidi il francese Luca Van Assche: 4-2 4-2 4-1 in nemmeno un’ora di gioco, in una partita viziata anche da un problema fisico del transalpino durante la seconda frazione.

Ma in precedenza il verdeoro era riuscito a mettere sotto pressione il proprio avversario, che già appariva sofferente. Già nel terzo game non ha sfruttato ben tre palle break con la difesa strenua di Van Assche, che poi deve arrendersi nel quinto game. Fonseca non trema e con un servizio a zero si porta a casa la prima frazione.

La seconda appare invece più equilibrata, almeno fino al quinto game, quando Fonseca si difende strenuamente arrivando su ogni palla e costringendo Van Assche all’errore. Basta la prima palla break nel quinto gioco, con uno smash del francese che finisce in rete. Poco dopo è costretto a chiamare l’MTO per un problema alla coscia destra; da lì la partita finisce virtualmente, con Joao che poi chiude i conti nel secondo set e domina il terzo, con un break in apertura e in chiusura.

Fonseca si guadagna così la finale con Learner Tien in una partita in cui sbaglia poco, solo 4 errori non forzati con 20 vincenti, e facendo fruttare la sua risposta, con cui vince 25 punti sui 51 complessivi e guadagna 14 palle break. Con lo statunitense, già battuto nella fase a gironi, ora può vincere il torneo che può certificare definitivamente il suo ingresso tra i grandi.