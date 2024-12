Next Gen ATP Finals 2024, Luca Van Assche è il secondo qualificato alle semifinali nel Gruppo Rosso

Si è chiusa a Jeddah, in Arabia Saudita, la prima fase del Gruppo Rosso delle Next Gen ATP Finals 2024 di tennis, che vedono avanzare alle semifinali di domani, assieme allo statunitense Alex Michelsen, già certo ieri del primo posto nel raggruppamento, il transalpino Luca Van Assche.

Dura appena 25′ il match tra lo statunitense Alex Michelsen, seconda testa di serie del torneo e già certo del primo posto, ed il cinese Shang Juncheng (numero 4), già eliminato, con quest’ultimo che si ritira sullo score di 4-1 1-1 per il tennista nordamericano. Nel primo set l’asiatico si salva al punto decisivo nel secondo game, ma nel quarto cede la battuta a 15 ed a seguire il nordamericano chiude i conti sul 4-1 in un quarto d’ora. Nel secondo set i due tennisti tengono il servizio una volta a testa, poi il cinese è costretto ad alzare bandiera bianca per un problema fisico. In semifinale lo statunitense affronterà il secondo del Gruppo Blu, ovvero il vincente della sfida tra il transalpino Arthur Fils (1) e lo statunitense Learner Tien (5).

L’incontro tra il transalpino Luca Van Assche (6) e lo statunitense Nishesh Basavareddy (7). era una sorta di quarto di finale anticipato, in quanto metteva in palio il secondo posto nel girone ed il passaggio in semifinale: a spuntarla è il francese, che si impone per 3-4 (2) 4-3 (7) 4-2 4-2 in due ore esatte di gioco. Sia il primo che il secondo set della sfida si risolvono al tiebreak: nella prima partita è lo statunitense a dominare, chiudendo sul 7-2 ed incamerando il primo parziale in 31′, mentre nella seconda frazione è il transalpino ad avere la meglio per 9-7, riequilibrando le sorti della sfida dopo altri 43′. Nel terzo set, invece, ad essere decisivo è il break a quindici ottenuto da Van Assche, che nel quinto game spacca la partita e consegna subito dopo il 2-1 al francese in 26′. Il match viene indirizzato: nel quarto set Basavareddy si salva al punto decisivo in apertura, ma nel terzo game cede ancora la battuta a quindici, ed il francese vola verso il successo che si concretizza sul 4-2 dopo 20′. Il transalpino affronterà in semifinale il primo classificato del Gruppo Blu, ovvero il brasiliano Joao Fonseca (8).