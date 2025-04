NBA Playoff 2025, i risultati della notte (24 aprile): Cleveland e Boston continuano a vincere, Houston ferma Golden State

Questa notte la NBA ha proposto tre partite valide per i playoff 2025. Si tratta ancora di scontri validi per accedere ai quarti di finale nella Eastern e nella Western Conference. Andiamo ad analizzare le partite di questa notte che hanno visto protagonisti i Boston Celtics, avversari degli Orlando Magic, i Cleveland Cavaliers, contro i Miami Heat, e gli Houston Rockets che hanno affrontato i Golden State Warriors.

Nella prima partita della nottata, I Boston Celtics hanno battuto gli Orlando Magic con il punteggio di 109-100, portando la serie sul 2-0. I Celtics hanno sfruttato al meglio le prime due partite della serie, disputate entrambe in casa. Gara-2 è stata senz’altro più equilibrata di gara-1 con i Magic che hanno, grazie ai 32 punti di Banchero ed i 25 di Franz Wagner, tenuto testa a Boston. Il terzo quarto, concluso 31-24, è stato decisivo però ai fini del successo finale. Top scorer Jaylen Brown con 36 punti.

Altra vittoria casalinga per i Cleveland Cavaliers che hanno battuto 121-112 i Miami Heat, vincitori del playin. La squadra che ha concluso in testa la regular season ad Est, si è così portata in vantaggio di 2-0 nella serie, conquistando entrambe le partite disputate in casa. I Miami Heat hanno giocato un ottimo primo quarto ma nella seconda frazione hanno subito 43 punti, mettendone a referto solo 27. Nel secondo tempo, spinti da un Tayler Herro top scorer con 33 punti, hanno provato la rimonta senza riuscirci pienamente.

Nell’ ultima sfida della notte NBA gli Houston Rockets hanno sconfitto 109-94 i Golden State Warriors, pareggiando la serie sull’1-1. Dopo il blitz esterno della squadra di San Francisco in gara-1, i Rockets riescono, in gara-2, ad arginare gli avversari, tenendo Stephen Curry a 20 punti (top scorer negli Warriors). Houston costruisce la sua vittoria frazione dopo frazione, concludendo il primo tempo con un vantaggio di 14 punti. La prestazione da 38 punti di Jalen Green sospinge la squadra anche nei periodi finali, riuscendo così a pareggiare la serie.

RISULTATI NBA PLAYOFF 24 APRILE

Boston Celtics-Orlando Magic 109-100 (serie 2-0)

Cleveland Cavaliers-Miami Heat 121-112 (serie 2-0)

Houston Rockets-Golden State Warriors 109-94 (serie 1-1)