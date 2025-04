NBA Playoff 2025, i risultati della notte (21 aprile): Warriors corsari a Houston, OKC travolgente

Completato il quadro delle partite d’apertura dei playoff NBA: a Est e a Ovest tutti sono ora con una partita disputata, e già succede di tutto tra distacchi (quasi) record, stelle che brillano e performance un po’ meno attese del solito a decidere la serie di gare-1.

Esito semplicemente privo di qualsiasi possibile discussione, quello di gara-1 tra Oklahoma City Thunder e Memphis Grizzlies. I primi, infatti, passano con un tonante 131-80, portando ben sei uomini in doppia cifra, nessuno oltre i 26’17” di minutaggio e Aaron Wiggins nel ruolo di top scorer con 21 punti; 20 per Jalen Williams, 19 e 10 rimbalzi per Chet Holmgren e 15 per Shai Gilgeous-Alexander. Per i Grizzlies, a parte i 17 di Ja Morant e Marvin Bagley III, il nulla o quasi. Il divario è il quinto maggiore della storia dei playoff.

Il colpo, invece, a Ovest lo piazzano i Golden State Warriors, che aprono la serie contro gli Houston Rockets battendoli in trasferta per 85-95 con un grande secondo quarto (difensivo in particolare) e una prestazione da ricordare di Steph Curry e Jimmy Butler, autori di 31 e 25 punti rispettivamente. Per i rockets non ne bastano 26 di Alperen Sengun, anche perché un po’ tutto il resto della squadra si spegne.

A Est partono alla grande le prime due teste di serie. I Cleveland Cavaliers non si fanno troppi problemi contro i Miami Heat, trovano una serata offensiva di prim’ordine e vincono per 121-100 con 30 punti di Donovan Mitchell, 28 dalla panchina di Ty Jerome e 27 di Darius Garland. Per gli Heat 24 di Bam Adebayo, 21 di Tyler Herro e 18 di Davion Mitchell in una giornata nella quale, contro il 18/43 da tre dei Cavs, poco era possibile fare.

I Boston Celtics, infine, sfruttano un notevole 7/12 da oltre l’arco di Derrick White (autore di 30 punti) per disinnescare una serata da 36 punti e 11 rimbalzi di Paolo Banchero per portarsi a casa gara-1 per 103-86. Oltre a White, 17 e 14 rimbalzi per Jayson Tatum e 16 per Jaylen Brown; dall’altra parte sono 23 i punti di Franz Wagner, ma a parte lui e Banchero i Magic hanno decisamente poco da qualunque altra parte.

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

1° turno Ovest

Oklahoma City Thunder (1)-Memphis Grizzlies (8) 131-80

Houston Rockets (2)-Golden State Warriors (7) 85-95

1° turno Est

Cleveland Cavaliers (1)-Miami Heat (8) 121-100

Boston Celtics (2)-Orlando Magic (7) 103-86