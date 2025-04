NBA Playoff 2025, i risultati della notte (22 aprile): Pistons e Clippers pareggiano i conti con Knicks e Nuggets

Proseguono i playoff 2025 della NBA, con due partite andate in scena nella notte per il primo turno nella Eastern e nella Western Conference ovvero New York Knicks-Detroit Pistons e Denver Nuggets-Los Angeles Clipper: andiamo a riepilogare insieme quanto accaduto oltreoceano.

I Detroit Pistons espugnano il Madison Square Garden di New York battendo i Knicks per 94-100 e pareggiando subito i conti sul 1-1 nella serie che ora si sposta in Michigan per gara-3 e gara-4. Gli ospiti iniziano subito bene con un primo quarto da 18-25, con i padroni di casa che accennano una reazione nel secondo parziale chiudendo sotto di solo due possessi pieni di vantaggio all’intervallo lungo (49-55). Nella ripresa i Pistons tornano a spingere e volano anche a +15 (53-68), con i Knicks che provano a non perdere troppo terreno all’ultima pausa breve (67-75). Nel quarto conclusivo New York tenta il tutto per tutto e riesce ad impattare nel punteggio (94-94), ma Detroit non trema nel finale e trova un break di 6-0 per il 94-100 finale con cui si aggiudica gara-2 del primo turno dei playoff. Prestazione monstre di Cade Cunningham con 33 punti e 12 rimbalzi, con 20 punti di Denis Schröder entrato a partita in corso – non ha giocato per scelta tecnica il nostro Simone Fontecchio, con Jalen Brunson miglior realizzatore dei Knicks con 37 punti.

Bllitz esterno anche dei Los Angeles Clippers, che vincono contro i Denver Nuggets per 102-105 e riportano subito la serie in parità sul 1-1 prima di andare in California per le prossime due partite. Avvio favorevole ai campioni 2023 (31-25), con i Clippers che prendono le misure nel secondo quarto e si portano davanti prima di rientrare negli spogliatoi (52-55). Nel terzo parziale la partita prosegue sul filo dell’equilibrio, con nessuna delle due squadre che riesce a prendere un margine di sicurezza: alla terza sirena Los Angeles è avanti di sole due lunghezze (76-78). Nei 12’ conclusivi Denver trova la forza di mettere il naso avanti più volte, ma i californiani non mollano e riescono prma a pareggiare (100-100) e poi a trovare la fuga decisiva per il 102-105 con cui fanno saltare il fattore campo ed impattano nella serie. Kawhi Leonard MVP con 39 punti, al pari di Ivica Zubac che mette a referto una doppia doppia da 16 punti e 12 rimbalzi – 18 punti e 7 assist per un sempre efficace James Harden, con Nikola Jokic che piazza una tripla doppia (26 punti, 12 rimbalzi e 10 assist) ma non basta ad evitare il ko insieme ai 23 punti di Jamal Murray e alla doppia doppia di Michael Porter Jr. (15 punti e 15 rimbalzi).

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

1° turno Est

New York Knicks-Detroit Pistson 94-100 (serie in parità sul 1-1)

1° turno Ovest

Denver Nuggets-Los Angeles Clippers 102-105 (serie in parità sul 1-1)