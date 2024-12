NBA, i risultati della notte (8 dicembre). Colpo di Memphis a Boston, Denver crolla a Washington. Settima di fila per Dallas

Sono sette le partite di una notte NBA ricca di sorprese, colpi di scena e prestazioni individuali straordinarie. Si parte da quella che è la squadra più in forma della lega, i Dallas Mavericks, che conquistano la settima vittoria di fila, espugnando il campo dei Toronto Raptors per 125-118 dopo una partita che ha visto gli ospiti toccare anche il +24, prima di rischiare la rimonta dei padroni di casa. Dallas trascinata dalla seconda tripla doppia consecutiva di Luka Doncic, che mette a referto 30 punti, 13 rimbalzi e 11 assist, mentre a Toronto non basta uno Scottie Barnes da 19 punti, 14 assist e 8 rimbalzi.

Da Luka Doncic a Nikola Jokic, ma la miglior prestazione della carriera del serbo (56 punti) non coincide incredibilmente con una vittoria per la sua Denver. Infatti i Nuggets crollano clamorosamente per 122-113 in casa dei Washington Wizards, che chiudono così una striscia di sedici sconfitte di fila. Washington ringrazia un Jordan Poole da 39 punti e la doppia doppia di Jonas Valanciunas da 20 punti e 12 rimbalzi.

Continuano le prestazioni clamorose, come quella di Evan Mobley, che firma il suo career high (41 punti) nella vittoria di Cleveland contro Charlotte per 116-102. Il lungo dei Cavs segna addirittura 23 punti nel solo primo quarto e guida alla vittoria Cleveland, che si conferma la miglior squadra della Eastern Conference. A Charlotte non bastano i 25 punti di Brandon Miller, con gli Hornets arrivati all’ottavo ko consecutivo.

Memphis non vinceva a Boston addirittura dal 2013 e i Grizzlies sono riusciti ad interrompere questa maledizione con il successo per 127-121 contro i Celtics di questa notte. Ci ha pensato ovviamente Ja Morant con una prestazione da 32 punti, 9 rimbalzi e 9 assist, oltre ad una schiacciata clamorosa che si candida già ad una delle migliori della stagione. In casa di Boston, Jayson Tatum sfiora la tripla doppia con 17 punti, 13 rimbalzi e 9 assist.

Memphis si mantiene in scia degli Oklahoma City Thunder, che continuano a guidare la classifica della Western Conference, superando i New Orleans Pelicans per 119-109 ed ottenendo la loro terza vittoria consecutiva. Protagonista come sempre Shai Gilgeous-Alexander con 31 punti, mentre il migliore per i Pelicans è Dejounte Murray con 26 punti.

Continua la stagione incredibile di Cade Cunningham, che firma la sua quinta tripla doppia stagionale e trascina i suoi Detroit Pistons al successo al Madison Square Garden contro i New York Knicks per 120-111. Prestazione clamorosa del numero 2 di Detroit, che firma 29 punti, 15 assist e 10 rimbalzi. Ci sono 19 minuti anche per Simone Fontecchio, che mette a referto 6 punti, 3 assist e 2 rimbalzi. New York paga sicuramente l’assenza di Karl Anthony Towns e non basta un Jalen Brunson da 31 punti e 10 assist.

A chiudere la vittoria dei Miami Heat davanti ai loro tifosi contro i Phoenix Suns per 121-111. Tutto il quintetto titolare di Miami va abbondantemente sopra la doppia cifra, con il migliore che è Bam Adebayo con 25 punti e 12 rimbalzi. Per Phoenix, invece ci sono 23 punti di Royce O’Neale.

RISULTATI NBA 2024-2025 (8 DICEMBRE)

Charlotte Hornets – Cleveland Cavaliers 102-116

New Orleans Pelicans – Oklahoma City Thunder 109-119

New York Knicks – Detroit Pistons 111-120

Washington Wizards – Denver Nuggets 122-113

Toronto Raptors – Dallas Mavericks 118-125

Boston Celtics – Memphis Grizzlies 121-127

Miami Heat – Phoenix Suns 121-111