NBA, i risultati della notte (30 novembre). Atlanta batte ancora Cleveland, OKC ferma i Lakers. Vincono Boston e New York

Nella notte sono andate in scena dieci partite, valevoli per la NBA Cup. Nonostante il miglior record in stagione, i Cleveland Cavaliers salutano la competizione a causa della seconda sconfitta consecutiva contro gli Atlanta Hawks, che si confermano avversari insuperabili per i Cavs dopo la vittoria di due giorni fa. Gli Hawks si impongono 117-101 e fanno un passo molto importante verso la qualificazione, visto che avevano già battuto Boston nel girone. Decisiva la doppia doppia di Trae Young con 21 punti e 11 assist, ma soprattutto dalla panchina il contributo dalla panchina di De’Andre Hunter con 23 punti. Cleveland paga la brutta serata in attacco di Donovan Mitchell (5/23 dal campo) e non basta un Evan Mobley da 24 punti e 12 rimbalzi.

I Boston Celtics restano comunque ancora in corsa per il passaggio del turno grazie al successo in casa dei Chicago Bulls. Finisce 138-129 per Boston che avvicina anche Cleveland nella lotta al primo posto della Eastern Conference. Strepitoso Jayson Tatum con 35 punti e 14 rimbalzi e poi dalla panchina un formidabile Payton Pritchard, che mette a referto ben 29 punti.

Si deciderà tutto nello scontro diretto all’ultima giornata il destino nella NBA Cup per New York ed Orlando, che restano entrambe a punteggio pieno dopo le vittorie contro Charlotte (99-98) e Brooklyn (123-100). I Knicks soffrono molto, la vincono in volata grazie ai 31 punti di Jaylen Brunson contro gli Hornets privi di LaMelo Ball; mentre i Magic vanno via sul velluto con un Franz Wagner da 29 punti, 8 rimbalzi ed 8 assist.

Dopo aver vinto la NBA Cup nella prima storica passata edizione, i Los Angeles Lakers rischiano di rimanere fuori dalle sfide ad eliminazione diretta. Pesantissima, infatti, la sconfitta in casa contro gli Oklahoma City Thunder, che firmano la loro quarta vittoria consecutiva, restano primi nella Western Conference e rilanciano anche le loro ambizioni di qualificazione. Finisce 101-93 per OKC, guidata da un Shai Gilgeous-Alexander da 36 punti e 9 assist, mentre ai Lakers non bastano i 20 punti di Dalton Knecht, con Davis e James fermi rispettivamente a 15 e 12 punti.

I Detroit Pistons di Simone Fontecchio continuano a restare imbattuti nella NBA Cup e si giocheranno tutto contro i Milwaukee Bucks. Nella vittoria 130-106 di Detroit contro gli Indiana Pacers con un Cade Cunningham da 24 punti e 11 assist, mentre per Fontecchio, dopo la bella prova contro Memphis, ci sono solo 5 punti in 17 minuti di impiego.

Vittoria di misura dei Minnesota Timberwolves contro i Los Clippers per 93-92 con un Anthony Edwards da 21 punti, mentre ai Clippers non basta la doppia doppia di James Harden da 20 punti e 11 assist. Chiudono le vittorie dei Miami Heat sui Toronto Raptors (121-111 con tripla doppia di Bam Adebayo da 14 punti, 10 rimbalzi e 10 assist) e dei Portland Trail Blazers sui Sacramento Kings (115-106, 26 punti di Deandre Ayton).

RISULTATI NBA 2024-2025 (30 NOVEMBRE)

Charlotte Hornets – New York Knicks 98-99

Atlanta Hawks – Cleveland Cavaliers 117-101

Memphis Grizzlies – New Orleans Pelicans 120-109

Brooklyn Nets – Orlando Magic 100-123

Minnesota Timberwolves – Los Angeles Clippers 93-92

Chicago Bulls – Boston Celtics 129-138

Indiana Pacers – Detroit Pistons 106-130

Miami Heat – Toronto Raptors 121-111

Los Angeles Lakers – Oklahoma City Thunder 93-101

Portland Trail Blazers – Sacramento Kings 115-106