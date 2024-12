NBA, i risultati della notte (28 dicembre): Jaylen Brown ne fa 44 e trascina i Celtics, vincono anche Cavaliers e Mavericks

Otto sono le partite disputate nella notte per la NBA e completate da poche ore, dove come sempre non sono mancate le grandi giocate da parte dei campioni americani e non solo: andiamo a fare quindi un breve riepilogo di quanto accaduto negli States questa notte.

Blitz esterno dei New York Knicks (21-10) sugli Orlando Magic (19-14) per 85-108 con 26 punti di Jalen Brunson e 23 punti e 13 rimbalzi di Josh Hart – Jalen Suggs top scorer dei Magic con 27 punti. Fanno saltare il fattore campo anche i San Antonio Spurs (16-15) che battono i Brooklyn Nets (12-19) per 87-96: Victor Wembanyama piazza 19 punti, con Jeremy Sochan autore di una doppia doppia da 12 punti e 14 rimbalzi – 25 punti di Keon Johnson e 16 punti con 12 assist di Shake Milton tra le fila dei Nets. Successo interno dei Boston Celtics (23-8) contro gli Indiana Pacers (15-17) col punteggio di 142-105: Jaylen Brown si prende la copertina con 44 punti segnati, insieme alla doppia doppia messa a referto da Jayson Tatum (22 punti e 13 rimbalzi) – 18 punti e 10 rimbalzi per Payton Pritchard dalla panchina, con 19 di Tyrese Haliburton per gli ospiti.

Affermazione fuori casa dei Memphis Grizzlies (22-10) sui New Orleans Pelicans (5-27) col punteggio di 124-132 grazie ai 33 punti di Jaren Jackson Jr. e ai 25 di un sempre efficace Ja Morant – ai Pelicans non bastano i 35 di Trey Murphy III e i 32 di CJ McCollum ad evitare il ko. Vincono di misura i Minnesota Timberwolves (16-14) contro gli Houston Rockets (21-10) per 112-113: Julius Randle accarezza la tripla doppia con 27 punti, 8 rimbalzi e 8 assist – 24 per Anthony Edwards e 22 di Donte DiVincenzo, con Alperen Sengun che mette a referto 38 punti e 12 rimbalzi, ma non bastano ai Rockets. I Dallas Mavericks (20-11) battono a domicilio i Phoenix Suns (15-15) per 89-98: nonostante l’assenza di Luka Doncic – out un mese per un infortunio – ci pensa Kyrie Irving a trascinare i texani con 20, mentre per i Suns Kevin Durant ne mette a segno 35.

I Cleveland Cavaliers (27-4) espugnano Denver prevalendo sui Nuggets (16-13) col punteggio di 135-149: 33 punti di Donovan Mitchell, con 26 di Evan Mobley e 25 di Darius Garland decisivi per le sorti del match – ennesima tripla stagionale di Nikola Jokic (27 punti, 14 rimbalzi e 13 assist), con 27 e 11 assist di Jamal Murray tra le fila dei Nuggets. Nell’ultima partita che completava il programma della notte NBA i Los Angeles Clippers (18-13) rispettano il fattore campo vincendo contro i Golden State Warriors (15-15) per 102-92 grazie a 26 punti di Norman Powell e 17 con 11 rimbalzi di Ivica Zubac – 18 per James Harden, con Jonathan Kuminga che per i Warriors piazza 34 punti e 10 rimbalzi subentrando dalla panchina.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Orlando Magic-New York Knicks 85-108

Brooklyn Nets-San Antonio Spurs 87-96

Boston Celtics-Indiana Pacers 142-105

New Orleans Pelicans-Memphis Grizzlies 124-132

Houston Rockets-Minnesota Timberwolves 112-113

Phoenix Suns-Dallas Mavericks 89-98

Denver Nuggets-Cleveland Cavaliers 135-149

Los Angeles Clippers-Golden State Warriors 102-92