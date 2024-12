NBA, i risultati della notte (20 dicembre): Wembanyama trascina gli Spurs, bene Knicks e Lakers. Colpo Bulls sui Celtics

Sono ben 13 le partite che si sono disputate nella notte NBA, dopo il giorno senza incontri legato al post NBA Cup. Tante, tantissime le prestazioni da raccontare e anche i momenti, se vogliamo, ad alto tasso di particolarità, visto che ce ne sono.

Il primo di essi si lega ai Washington Wizards (4-21), che conquistano appena la quarta vittoria stagionale contro gli Charlotte Hornets (7-20) per 123-114 scappando via nell’ultimo quarto e trovando Jordan Poole a quota 27 punti e Malcolm Brogdon a 25. Per gli Hornets non basta LaMelo Ball a quota 34 con 13 assist. Continuano invece a volare, e ora hanno il miglior record della lega, gli Oklahoma City Thunder (21-5): ne servono 35 a Shai Gilgeous-Alexander per battere gli Orlando Magic (17-12), sempre privi di Banchero, per 99-105. Il protagonista inatteso per i padroni di casa è Anthony Black, che mette 23 punti dalla panchina.

Gli Utah Jazz (6-20) giocano uno scherzo non bellissimo ai Detroit Pistons (11-17), battendoli per 119-126 soprattutto in virtù di un clamoroso primo quarto da 18-49, gestito senza troppi problemi nel seguito. 30 i punti di Collin Sexton, 28 di Keyonte George e 27 con 14 rimbalzi di Lauri Markkanen da una parte, 33 di Cade Cunningham e 26 di Malik Beasley dall’altra. Simone Fontecchio ne fa 6 in 18’27” con 2/2 da tre. I Brooklyn Nets (11-16) s’impongono in trasferta sui Toronto Raptors (7-21) per 94-101 sfruttando l’ultimo quarto e 33 punti di Cam Johnson, mentre ai Raptors non tornano utili i 20 di Ochai Agbaji.

I Chicago Bulls (13-15) non solo riescono a battere i Boston Celtics (21-6), ma lo fanno anche in trasferta: 108-117 il risultato con cui Zach LaVine corona una grande performance da 36 punti a impreziosire quanto compiuto dal quintetto, tutto in doppia cifra. 31 dall’altra parte per Jayson Tatum. Serve incvece un supplementare ai San Antonio Spurs (14-13) per superare gli Atlanta Hawks (14-14): 133-126 il finale, con Victor Wembanyama che si issa sopra quota 40 (42 punti) e gioca un overtime da par suo. Per gli Hawks 23 di Trae Young con 16 assist e 27 di DeAndre Hunter.

I Memphis Grizzlies (19-9) travolgono i Golden State Warriors (14-12) per 144-93; mai in partita i gialloblu, subissati da una squadra che lancia Santi Aldama a 21 e 14 rimbalzi e manda tre uomini in doppia cifra su sei dalla panchina. Dall’altra parte 21 di Brandon Podziemski e 19 di Andrew Wiggins, con Steph Curry ad appena due punti e 0/6 da tre. Gli Houston Rockets (18-9) vincono 133-113 sui New Orleans Pelicans nella sfida dei quintetti in doppia cifra: prevalgono i texani con Jalen Green a 34 contro i 28 di Trey Murphy III.

Senza Luka Doncic i Dallas Mavericks (17-10) non possono far molto affidamento neppure su un valido Klay Thompson da 22 punti e deono cedere di netto ai Los Angeles Clippers (16-12) per 95-118. In tre, per i Clippers, vanno sopra quota 20 e il migliore è Norman Powell con 29. I Phoenix Suns (14-12) non possono impedire che sul loro parquet passino gli Indiana Pacers (13-15): 111-120 il finale con 25 e 18 rimbalzi di Pascal Siakam a neutralizzare un grande Kevin Durant da 37 e 10.

Per i New York Knicks (17-10) vittoria importante lontano da casa contro i Minnesota Timberwolves (14-12): 107-133 con Karl-Anthony Towns che domina al ritmo di 32 e 20 e viene aiutato da Mikal Bridges (29). Per i T’Wolves 24 di Julius Randle e 17 di Anthony Edwards. I Los Angeles Lakers (15-12) sconfiggono per 100-113 i Sacramento Kings (13-15) con 21 e 19 rimbalzi di Anthony Davis e soprattutto 25 di Austin Reaves, il che rende vano lo sforzo da 26 di De’Aaron Fox. Infine, 126-124 per i Portland Trail Blazers (9-18) sui Denver Nuggets (14-11): 34 i punti di Nikola Jokic non sufficienti agli ospiti, perché Anfernee Simons sfodera 28 punti con 17 assist e Shaedon Sharpe ne fa 27; ed è proprio Simons che realizza sulla sirena il canestro della vittoria.

