NBA, i risultati della notte (16 dicembre): Luka Doncic stellare contro Golden State, bene anche i Lakers con Davis

Sette partite disputate in una lunga notte NBA, che precede la giornata dedicata alla sola finale di NBA Cup tra Milwaukee Bucks e Oklahoma City Thunder (ovviamente dispensate dal trovarsi in campo nelle ultime ore). Andiamo a vedere quanto accaduto.

Per gli Indiana Pacers (12-15) giornata giusta, per i New Orleans Pelicans (5-22) seguito di una stagione che non verrà certo ricordata: 119-104 il finale stanotte, 22 di Pascal Siakam e 21 di Tyrese Haliburton da una parte, 20 dalla panchina di Brandon Boston e 19 a testa di Herbert Jones e Dejounte Murray dall’altra. Per i Boston Celtics (20-5) facile 98-112 sui Washington Wizards (3-20) grazie ai 28 e 12 rimbalzi di Jayson Tatum e ai sette uomini in doppia cifra a contrastare con efficacia i 21 di Jordan Poole e i 19 di Bilal Coulibaly.

I New York Knicks (15-10) superano per 91-100 gli Orlando Magic (17-10), e lo fanno grazie a un grande momento dell’accoppiata Jalen Brunson (31 punti)-Karl-Anthony Towns (22 e 22 rimbalzi). Per i Magic 32 dalla panchina di Moritz Wagner e 20 di Tristan da Silva. Ai San Antonio Spurs (13-12) la notte non va troppo bene, considerato che in casa passano i Minnesota Timberwolves (13-11) per 92-106. Sono i 26 punti di Anthony Edwards e i 17 dalla panchina di Nickeil Alexander-Walker a decidere tutto contro i 20 di Victor Wembanyama e i 17 a testa di Jeremy Sochan e Harrison Barnes.

Notte di buon livello assai per i Phoenix Suns (13-11), che vincono per 116-109 sui Portland Trail Blazers (8-17). Attesa l’accoppiata di protagonisti: Devin Booker e Kevin Durant, con 28 e 20 punti rispettivamente; dall’altra parte 20 di Anfernee Simons. I veri mattatori della notte però sono due: Luka Doncic e Klay Thompson, con quest’ultimo che torna da avversario a far visita ai Golden State Warriors (14-10) e, con i suoi Dallas Mavericks (16-9), li batte per 133-143. Per lui 29 punti, per lo sloveno tripla doppia da 45, 11 rimbalzi e 13 assist, e dire che a Golden State Andrew Wiggins scrive 29 e Steph Curry 26, ma non solo. Infine, i Los Angeles Lakers (13-12) battono i Memphis Grizzlies (18-8) per 116-110: anche Anthony Davis è da ricordare, con 40 punti e 16 rimbalzi (19 per Austin Reaves, 18 per LeBron James), dall’altra parte 25 di Jaren Jackson Jr. e 20 di Ja Morant.

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Indiana Pacers-New Orleans Pelicans 119-104

Washington Wizards-Boston Celtics 98-112

Orlando Magic-New York Knicks 91-100

San Antonio Spurs-Minnesota Timberwolves 92-106

Phoenix Suns-Portland Trail Blazers 116-109

Golden State Warriors-Dallas Mavericks 133-143

Los Angeles Lakers-Memphis Grizzlies 116-110