NBA, i risultati del Christmas Day. Reaves fa il regalo ai Lakers, colpo di Philadelphia a Boston. Wembanyama clamoroso, ma vince New York

Non sono mancate le emozioni nel consueto appuntamento natalizio della NBA. Un Christmas Day ricco di colpi di scena, prestazioni fenomenali e tanto spettacolo. Una giornata partita dal Madison Square Garden dove i New York Knicks vincono 117-114 contro i San Antonio Spurs, nonostante un debutto a Natale fenomenale di Victor Wembanyama. Il francese segna 42 punti con anche 18 rimbalzi e meglio di lui al debutto natalizio hanno fatto solo Tracy McGrady e Wilt Chamberlain. Per sfortuna del transalpino e di San Antonio dall’altra parte per New York c’è uno straordinario Mikal Bridges da 41 punti (seconda prestazione di sempre a Natale per un giocatore dei Knicks), che segna i canestri decisivi nel finale di partita, regalando la quinta vittoria consecutiva a New York.

La seconda partita vede la vittoria di Minnesota per 105-99 sui Dallas Mavericks, che sono sicuramente più preoccupati per l’infortunio capitato a Luka Doncic nel secondo quarto. Lo sloveno si è fatto male al polpaccio e ha abbandonato l’arena in stampelle con il timore di un lungo stop. Minnesota domina per tre quarti, arrivando a toccare anche il +28, ma improvvisamente si spegne e Dallas piazza un parziale di 29-7 che ribalta completamente l’inerzia del match. I Mavs hanno anche la possibilità del pareggio e del sorpasso ad un minuto dalla fine, ma Kyrie Irving, fino a quel momento protagonista con 39 punti, sbaglia il tiro. Dall’altra parte invece Anthony Edwards firma il sottomano del +4 che chiude i conti. Proprio Edwards è il miglior marcatore dei T’Wolves con 26 punti, ma Julius Randle guida la squadra quasi con una tripla doppia da 23 punti, 10 rimbalzi e 8 assist.

I Philadelphia 76ers giocano la miglior partita della loro stagione proprio a Natale, espugnando il TD Garden di Boston per 118-114. I Sixers possono finalmente contare su tutte le loro stelle (Maxey, Embiid e George), vincendo la settima delle ultime dieci partite giocate. Philadelphia allunga più volte nel corso della partita, toccando anche il +18 nel secondo quarto e poi il +15 nell’ultimo. Tyrese Maxey è dominante con 33 punti e 12 assist, Joel Embiid ne mette 27, ma è Caleb Martin l’ago della bilancia per Phila con i suoi 23 punti e alcune triple fondamentali nel finale. Boston tira per ben 49 volte dall’arco, segnando 20 triple, ma non basta ai Celtics per la vittoria, nonostante anche la rimonta nel finale ed un Jayson Tatum da 32 punti e 15 rimbalzi.

Un canestro di Austin Reaves ad un secondo dalla fine è il regalo di Natale perfetto per i Los Angeles Lakers, che vincono 115-113 sul campo dei Golden State Warriors. Partita bellissima ed emozionante, in quello che potrebbe essere stato anche l’ultimo scontro natalizio tra LeBron James e Steph Curry, con le due stelle che non hanno deluso assolutamente le aspettative. I Lakers perdono Anthony Davis per un infortunio alla caviglia, ma ci pensa James a trascinarli con 31 punti e 10 rimbalzi e soprattutto un clamoroso Reaves, che firma una tripla doppia da 26 punti, 10 rimbalzi e 10 assist. Curry segna 38 punti, sei dei quali negli ultimi venti secondi con due triple folli che valgono il pareggio per Golden State. Reaves, però, ha altri piani e trova il sottomano che regala il successo ai Lakers.

L’ultima sfida del Christmas Day è la meno avvincente delle cinque giocate e vede i Phoenix Suns prendersi la rivincita sui Denver Nuggets dopo il ko di due giorni prima. Finisce 110-100 per Phoenix, che ha quasi sempre il controllo della partita. Sono Kevin Durant e Bradley Beal i grandi protagonisti nel successo di Phoenix, segnando entrambi 27 punti; mentre Nikola Jokic chiude con 25 punti e 15 rimbalzi, con Denver che ha anche 22 punti da Michael Porter Jr.

RISULTATI NBA CHRISTMAS DAY 2024

New York Knicks – San Antonio Spurs 117-114

Dallas Mavericks – Minnesota Timberwolves 99-105

Boston Celtics – Philadelphia 76ers 114-118

Golden State Warriors – Los Angeles Lakers 113-115

Phoenix Suns – Denver Nuggets 110-100