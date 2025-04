Nuoto, Carlos D’Ambrosio firma il poker ai Criteria. Si rivede Galossi

Carlos D’Ambrosio continua a essere grande protagonista dei Criteria, manifestazione giovanile che si sta disputando in vasca corta presso lo Stadio del Nuoto di Riccione. Dopo aver firmato il record italiano di categoria dei 200 stile libero ed essersi imposto sui 50 stile libero e sui 50 farfalle nei giorni scorsi, oggi il 17enne vicentino ha calato il poker imponendosi sui 100 farfalla, migliorando il personale di 65 centesimi (51.53) e fermandosi a cinque centesimi dal record della manifestazione detenuto da Stefano Pizzamiglio.

Sui 200 rana sono caduti due primati giovanili per mano di Michele Longobardo (2:08.80 per il 16enne barese, ampiamente sotto al gommato 2:10.62 di Matteo Fiaschi vecchio di sedici anni) e di Christian Mantegazza (2:06.52 per il 20enne milanese, che sta preparando gli Assoluti per meritarsi un pass per i Mondiali di Singapore e che ha migliorato il suo 2:07.54 dello scorso anno).

Grande spettacolo anche sui 100 farfalla, dove a fare la voce grossa è stato Francesco Cecconi: il 15enne romano ha nuotato uno splendido 54.73, demolendo il precedente 55:13 di Stefano Mogno nella categoria ragazzi 2010. Nella stessa specialità è emerso anche il talento di Andrea Battista Candela: dopo le stoccate tra 50 farfalle e 50 stile libero, il 20enne siciliano ha stampato un ottimo 50.61, ritoccando il già suo 51.22 vecchio di dodici mesi.

Anche Alessandro Acampora ha completato il poker: dopo aver dettato legge tra 200 dorso, 200 e 400 misti, ha vinto anche i 400 stile libero nella categoria ragazzi 2009. Il 16enne romano ha nuotato in 3:51.49, decisamente sotto al suo 3:53.70 siglato a dicembre. Tra gli juniores si è messo in evidenza il campano Francesco Volpee (3:44.80, personale), mentre tra i cadetti si è rivisto Lorenzo Galossi: il 19enne romano, bronzo europeo agli Europei di Roma 2022, ha vinto i 400 stile libero in 3:44.94.

PODI CRITERIA NUOTO OGGI

200 rana ragazzi 2011

1. Francesco Girotto (Sisport) 2’23″57 pp (precedente 2’27″22 del 09/03/2025 a Torino)

2. Alessandro Balocco (Robur et Fides) 2’23″64 pp (precedente 2’28″72 del 08/03/2025 a Milano)

3. Luca Cicero (Forum Sport Center) 2’24″35 pp (precedente 2’27″33 del 07/02/2025 a Roma)

200 rana ragazzi 2010

1. Vincenzo Maniaci (Tennis Club Palermo) 2’17″45 pp (precedente 2’18″65 del 03/03/2025 a Paternò)

2. Davide Ongaro (RN Florentia) 2’17″89 pp (precedente 2’21″40 del 08/03/2025 a Livorno)

3. Filippo Ionaldi (Superba Nuoto) 2’19″25

200 rana ragazzi 2009

1. Klaudio Agaj (Genova Nuoto My Sport) 2’11″40 pp (precedente 2’14″00 del 09/04/2024 a Riccione)

2. Edoardo Lazzari (Aquaclub) 2’13″92 pp (precedente 2’14″76 del 08/03/2025 a Milano)

3. Alessio Hincu (Team Dimensione Nuoto) 2’14″58

200 rana juniores 2008

1. Michele Longobardo (Ranidae) 2’08″80 rec. man. (precedente 2’10″62 di Matteo Fiaschi del 2009) – pp (precedente 2’13″91 del 16/02/2025 a Taranto)

2. Gabriele Garzia (In Sport Rane Rosse) 2’11″46

3. Cristian Tassan (GIS Milano) 2’12″78

200 rana juniores 2007

1. Andrea Dondoli (RN Florentia) 2’10″77

2. Fabio Faggian (RN Florentia) 2’11″49

3. Lorenzo Fuschini (Imolanuoto) 2’12″81

200 rana cadetti

1. Christian Mantegazza (Fiamme Gialle/Team Trezzo) 2’06″52 rec. man. (precedente 2’07″54 di Christian Mantegazza del 09/04/2024)

2. Alessandro Ionica (Nuotatori Milanesi) 2’11″91 pp (precedente 2’15″59 del 15/02/2025 a Torino)

3. Matteo Telesca (Pol. Lib. Invicta) 2’12″42

100 farfalla ragazzi 2011

1. Matteo Campodoni (Superba Nuoto) 56″70 pp (precedente 58″27 del 15/03/2025 a Genova)

2. Riccardo Zanarotti (PadovaNuoto) 56″75

3. Daniel Lico (Acli Arvalia Nuoto Lamezia) 58″50

100 farfalla ragazzi 2010

1. Francesco Cecconi (Aurelia Nuoto) 54″73 rec. man. (precedente 55″13 di Stefano Mogno del 09/04/2024 a Riccione) – pp (precedente 55″47 del 23/02/2025 a Roma)

2. Boris Bandiera (CN Uisp) 54″89 pp (precedente 56″67 del 09/03/2025 a Carpi)

3. Francesco Grassilli (Tergeste Nuoto Altura) 56″06

100 farfalla ragazzi 2009

1. Thomas Carapia (Imolanuoto) 54″41 pp (precedente 55″22 del 15/02/2025 a Fano)

2. Stefano Mogno (Team Veneto) 54″42

3. Gaetano Tammaro (Olimpic Nuoto) 54″76

100 farfalla juniores 2008

1. Francesco Ceolin (Team Veneto) 52″53

2. Simone Faraglia (Sisport) 53″33

3. Simone Ciuffreda (Pentotary) 53″69

100 farfalla juniores 2007

1. Carlos D’Ambrosio (Fiamme Gialle/Fondazione Bentegodi) 51″53 pp (precedente 52″18 del 09/04/2024 a Riccione)

2. Luca Scampicchio (SSV Bozen) 52″44

3. Nicola Furlani (Team Verona) 53″15

100 farfalla cadetti

1. Andrea Battista Candela (Carabinieri/Tevere Remo) 50″61 rec. man. (precedente 51″22 di Andrea Candela del 09/04/2024 a Riccione)

2. Daniele Momoni (Aurelia Nuoto) 51″33

3. Bryan Lombardi (NS Emilia) 52″18

400 stile libero ragazzi 2011

1. Andrea Castellani (Dimensione Nuoto L’Aquila) 4’06″99 pp (precedente 4’10″68 del 1603/2025 a L’Aquila)

2. Mattia Gugelmetto (PadovaNuoto) 4’08″79

3. Lorenzo Iafrate (Dimensione Nuoto L’Aquila) 4’09″05

400 stile libero ragazzi 2010

1. Luca Soriani (Aurelia Nuoto) 4’00″00 pp (precedente 4’02″34 del 23/02/2025 a Roma)

2. Ludovico Ponticorvo (Olimpia Sport Village) 4’01″84 pp (precedente 4’02″51 del 16/03/2025 a Pozzuoli)

3. Daniele Fiorelli (CC Aniene) 4’01″98 pp (precedente 4’03″04 del 01/02/2025 a Roma)

3. Antonio Luzi (Sport Village) 4’01″98 pp (precedente 4’05″02 del 08/03/2025 ad Ascoli Piceno)

3. Francesco Persi (Matrix) 4’01″98 pp (precedente 4’03″53 del 23/02/2025 a Roma)

400 stile libero ragazzi 2009

1. Alessandro Acampora (Aurelia Nuoto) 3’51″49 pp (precedente 3’53″70 del 01/12/2024 a Roma)

2. Cesare Gagiola (Amatori Nuoto) 3’56″48

3. Simone Tufani (Aurelia Nuoto) 3’56″80

400 stile libero juniores 2008

1. Francesco Volpe (CS Portici) 3’44″80 pp (precedente 3’49″07 del 08/02/2025 a Napoli)

2. Matteo Busilacchi (Nandi Ars Loreto) 3’50″58

3. Pietro Colombo (Libertars Novara) 3’51″81

400 stile libero cadetti

1. Lorenzo Galossi (Fiamme Oro/CC Aniene) 3’44″94

2. Tommaso Griffante (Leosport) 3’45″17

3. Gabriele Gambini (RN Florentia) 3’48″43