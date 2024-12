Mondiali nuoto vasca corta 2024, il programma di domani (14 dicembre): orari, tv, streaming

I Mondiali di nuoto in vasca corta di Budapest sono sul rettilineo finale. L’Italia è ancora alla ricerca del primo oro della competizione alla Duna Arena; oggi pomeriggio ci saranno delle chances, ma vediamo anche quale sarà il piano di domani, sabato 14 dicembre, in cui ci si giocheranno altre possibilità.

Le carte principali si chiamano Benedetta Pilato ed Alberto Razzetti. La prima proverà a riscattarsi dopo la prova molto opaca dei 100, nelle acque in cui siglò il record italiano in 28”81. Poco prima, alle 9.28, momento di Alberto, uomo di copertina azzurro della competizione iridata, nei 400 misti.

Rivedremo anche Sara Curtis, assieme a Silvia Di Pietro nei 50 sl femminili, mentre saranno Leonardo Deplano e Lorenzo Zazzeri a portare il tricolore in alto nella gara maschile. Simone Cerasuolo e Ludovico Viberti saranno di nuovo in acqua nei 50 rana maschili, mentre il piano mattutino si chiuderà con la 4×100 mista mista, per la prima volta nel programma azzurro. Tra le finali che si disputeranno domani (sei) anche gli 800 stile libero, con Luca De Tullio inserito nella batteria veloce del pomeriggio.

I Mondiali di nuoto in vasca corta di Budapest verranno trasmessi in diretta televisiva su Rai Sport, canale 58 del Digitale Terrestre, sia per quanto riguarda la sessione mattutina che per quella pomeridiana. Sarà Rai Play a mandare in onda le gare in streaming. Diretta testuale come sempre garantita da OA Sport.

MONDIALI NUOTO IN VASCA CORTA, IL PIANO DELLA QUINTA GIORNATA

Sessione mattutina – batterie dalle 9.00

9.02 400 misti donne

9-28 400 misti uomini

9.53 50 stile libero donne

10.14 50 stile libero uomini

10.40 50 rana donne

10.56 50 rana uomini

11.13 800 sl uomini batterie lente

11.53 4×100 mista mista

Sessione pomeridiana – semifinali e finali dalle 17.30

17.37 finale 100 farfalla donne

17.40 finale 100 farfalla uomini

17.48 semifinali 50 dorso donne

17.57 semifinali 50 dorso uomini

18.12 semifinali 50 sl donne

18.21 semifinali 50 sl uomini

18.30 finale 400 sl donne

18.42 finale 400 sl uomini

18.54 800 sl uomini batteria veloce

19.14 finale 4×100 mista mista

