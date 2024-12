Mondiale scacchi 2024, Ding Liren-Gukesh oggi: orario mercoledì 4 dicembre, tv, streaming

Ieri la partita più ricca di emozioni, la settima, oggi un’ottava davvero difficile da prevedere sotto ogni punto di vista. Ding Liren e Gukesh Dommaraju ritornano alla scacchiera a Singapore per il match mondiale di scacchi dopo le cinque ore e 20 minuti di una giornata quasi senza senso.

LA DIRETTA LIVE DEL MONDIALE DI SCACCHI DALLE 10.00

Si parla sempre della questione psicologica del match: ebbene, ora il Campione del Mondo sembra aver ripreso decisamente una posizione di favore, avendo salvato sé stesso da uno svantaggio quasi sicuro. E al momento la giornata di ieri è destinata ad essere ricordata perché ha completamente scardinato tutte le certezze di cui si era armato praticamente chiunque prima dell’inizio del match, e a volte anche durante.

Il confronto per il Campionato del Mondo tra Ding Liren e Gukesh Dommaraju va in scena oggi dalle ore 10:00 (ottava partita). Non è prevista alcuna diretta tv, ma la diretta streaming verrà assicurata dalle maggiori piattaforme scacchistiche a partire dai canali YouTube e Twitch ufficiali di FIDE e Chess.com (in questo secondo caso anche in italiano). OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO DING LIREN-GUKESH, MONDIALE SCACCHI 2024 OGGI

Mercoledì 4 dicembre

Ore 10:00 Ottava partita

PROGRAMMA DING LIREN-GUKESH, MONDIALE SCACCHI 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: FIDE, Chess.com e altre piattaforme dedicate su YouTube e Twitch.

Diretta Live testuale: OA Sport.