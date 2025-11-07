Scacchi, World Cup 2025: Lorenzo Lodici salva la patta contro Adams nella prima del 3° turno. Abdusattorov rischia

Si è chiusa da pochi istanti la prima delle tre giornate dedicate ai terzi turni della World Cup 2025 di scacchi in corso di svolgimento a Goa, in India. Sono rimasti in 64 a dare la caccia sia alla successione a Magnus Carlsen (che vinse nel 2023) che a tre posti nel Torneo dei Candidati 2026, del quale è ancora da definire la sede. Le regole sono quelle ormai usuali: primi due giorni con partite a 90 minuti più 30 secondi a mossa più 30 minuti aggiuntivi dalla quarantesima mossa, terzo con gli spareggi rapid.

Occhi puntati, in casa Italia, su Lorenzo Lodici e sulla sua prima partita a cadenza classica contro l’inglese, ex numero 4 del mondo e con un ELO massimo di 2763 raggiunto nel 2013, Michael Adams. Il bresciano prende in mano la situazione giocando la linea con 6. e5 della Partita Italiana, nella quale il Bianco (Lodici, appunto), dopo le prime 15 mosse, sta sostanzialmente bene e non ha troppi motivi di timore. Un primo momento chiave, però, arriva alla 18a mossa.

Qui, infatti, forse con un eccesso di velocità, l’italiano gioca 18. b5, una spinta di pedone che in questa situazione era forse evitabile ed apre il fianco a una forte pressione da parte di Adams con il Cavallo in f4. La diretta conseguenza è il momento critico che si verifica alla 22a mossa: costretto a riflettere per 25 minuti, Lodici alla fine gioca 22. Te3, che è un errore perché lascia la Donna in una posizione scomoda e priva di reale valore; sarebbe stato meglio portarla in e3 (la 22. Db2 dei computer è, appunto, più da computer. O da Carlsen). Su 23… Dg5 il numero 1 azzurro gioca con avventatezza 24. g3, finendo ancor più nei guai perché, al di là dello scacco di Cavallo in h3, Adams tira fuori un bel tatticismo che gli consente di avere sia il pedone in più che tutti i pezzi capaci di immobilizzare il Cavallo d, che non può fare una singola mossa degna di tal nome verso il centro o i lati della scacchiera.

L’inglese inizialmente non trova una chiara linea vincente, rischiando lo scacco perpetuo, anche se mantiene un chiaro vantaggio posizionale e di materiale. Raggiunta la quarantesima mossa, pare che Lodici sia in condizione di poter comunque reggere la situazione, ma nel frattempo sono passate 4 ore e la stanchezza inizia a colpire entrambi. Dalla 42a alla 48a due volte Adams si ritrova con posizione nettamente favorevole in mano e due volte perde la strada vincente, prima con 45… d3 e poi con 48… Dc1+ quando Lodici aveva allontanato la Donna dalla parte bassa della scacchiera. A quel punto la posizione diventa totalmente pari e i due si dividono equamente il punto alla 54a. Patta, in sostanza: domani si ripartirà dallo 0,5-0,5.

Diverse le altre questioni da segnalare sulle ulteriori scacchiere. Tra queste, la sconfitta inopinata di Nodirbek Abdusattorov, battuto in maniera clamorosa dal messicano Josè Martinez, e per di più con il Bianco, dopo aver completamente sbagliato piano in un finale con tanti pezzi sulla scacchiera. Vanno sotto anche l’olandese Jorden van Foreest contro il serbo Alexey Sarana e il russo attualmente in quota Slovenia Vladimir Fedoseev contro il polacco Radoslaw Wojtaszek, autore di una bellissima conversione in vittoria in un complesso finale di Cavallo e due pedoni contro Cavallo e un pedone. Pattano diversi big, da Gukesh a Praggnanandhaa fino a Giri, Keymer e Wei Yi.

TABELLONE WORLD CUP 2025

3° turno

Gukesh (IND) [1]-F. Svane (GER) [64] 0,5-0,5

Sargsyan (ARM) [33]-Yilmaz (TUR) [97] 1-0

Yu Yangyi (CHN) [17]-Narayanan (IND) [81] 0,5-0,5

Theodorou (GRE) [49]-Sindarov (UZB) [16] 0,5-0,5

Mamedyarov (AZE) [9]-Grandelius (SWE) [56] 0,5-0,5

Dardha (BEL) [88]-Harikrishna (IND) [24] 0-1

van Foreest (NED) [25]-Sarana (SRB) [40] 0-1

Martinez (MEX) [57]-Abdusattorov (UZB) [8] 1-0

Stremavicius (LTU) [133]-Pranav (IND) [60] 0-1

Nguyen (CZE) [37]-Yakubboev (UZB) [28] 0,5-0,5

Liang (USA) [21]-R. Svane (GER) [85] 0,5-0,5

Sargissian (ARM) [76]-D. Ghosh (IND) [117] 0,5-0,5

Le Quang Liem (VIE) [13]-Xiong (USA) [52] 1-0

Deac (ROU)-Karthik (IND) [109] 0,5-0,5

Bluebaum (GER) [29]-Zemlyanskii (FID) [93] 1-0

Donchenko (GER) [61]-Giri (NED) [4] 0,5-0,5

Praggnanandhaa (IND) [3]-Hovhannisyan (ARM) [67] 0,5-0,5

Meier (URU) [94]-Dubov (FID) [30] 0,5-0,5

Vidit (IND) [19]-Shankland (USA) [46] 0,5-0,5

Erdogmus (TUR) [51]-Rapport (HUN) [14] 0,5-0,5

Vachier-Lagrave (FRA) [11]-Artemiev (FID) [54] 0,5-0,5

Grebnev (FID) [86]-Kourkoulos-Arditis (GRE) [107] 1-0

Esipenko (FID) [27]-Idani (IRI) [91] 0-1

Pranesh (IND) [70]-Keymer (GER) [6] 0,5-0,5

Wei Yi (CHN) [7]-Gledura (HUN) [58] 0,5-0,5

Saric (CRO) [39]-Maghsoodloo (IRI) [26] 0,5-0,5

Sevian (USA) [23]-Najer (FID) [87] 0,5-0,5

Adams (ENG) [55]-Lodici (ITA) [119] 0,5-0,5

Aronian (USA) [15]-Saleh (UAE) [79] 1-0

Wojtaszek (POL) [47]-Fedoseev (SLO) [18] 1-0

Alekseenko (AUT) [31]-Leko (HUN) [34] 0-1

Vokhidov (UZB) [63]-Erigaisi (IND) [2] 0-1