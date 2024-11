Scacchi: ai Campionati Italiani Brunello e Lumachi sempre assieme in testa, Moroni insegue

I Campionati Italiani Assoluti di scacchi in corso di svolgimento a Torino hanno avuto una svolta un po’ particolare in questi due giorni. Doveva esserci oggi il giorno di riposo, ma a causa di un blackout che ha colpito la città capoluogo del Piemonte si è deciso di invertire il giorno del turno di riposo con il quinto.

Ci sono due uomini sui quali è ora focalizzata tutta l’attenzione. Uno è Sabino Brunello, protagonista oggi di una brillante vittoria su Michele Godena con il Bianco. Partita, questa, decisa da un solo errore alla 32a mossa dell’ex numero 1 (a lungo) azzurro, che sbaglia spinta di pedone facendosi superare dall’ottima tecnica del bresciano. L’altro è Gabriele Lumachi, che con il Nero riesce a mettere a frutto il pedone passato in più sulla colonna c contro Valerio Carnicelli.

A inseguirli c’è Luca Moroni, che riesce a uscire vincente da un finale nel quale in un’unica mossa rischia di perdere, solo che Alberto Barp non vede la continuazione giusta e finisce anzi per trovarsi a subire una combinazione di matto in nove (abbandona prima). Risale anche Sebastian Iermito, che sfrutta anch’egli un unico errore, in pesanti ristrettezze di tempo, di Simone Pozzari. Patte le partite tra Pier Luigi Basso e Francesco Sonis e tra Alberto David e Claudio Paduano.

La classifica vede Brunello e Lumachi ancora in testa a 3,5 punti, seguiti da Moroni a 3. Quarto a 2,5 Basso, quinti a 2 Iermito, Sonis e David, ottavi a 1,5 Barp e Godena, decimi a 1 Pozzari e Paduano e dodicesimo a 0,5 Carnicelli. Domani, oltre al quinto turno della sezione principale, ci sarà il debutto anche dei tornei femminile e Under 20.