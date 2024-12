Dove vedere Milano-Zawiercie oggi in tv, Champions League volley: orario, programma, streaming

Oggi martedì 3 dicembre (ore 20.45) si gioca Milano-Zawiercie, match valido per la fase a gironi della Champions League 2024-2025 di volley maschile. La formazione lombarda scenderà in campo davanti al proprio pubblico della e-Work Arena di Busto Arsizio per fronteggiare un avversario di rango nello scontro diretto al vertice del gruppo C: la formazione polacca svetta con due vittorie e sei punti, mentre i meneghini inseguono con due successi e cinque punti all’attivo.

LA DIRETTA LIVE DI MILANO-ZAWIERCIE DI VOLLEY DALLE 20.30

I ragazzi di coach Roberto Piazza saranno chiamati a una partita di enorme caratura agonistica contro il sestetto guidato dall’allenatore Michal Winiarski, sarà un testa a testa cruciale per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta: le vincitrici dei cinque gironi accederanno direttamente ai quarti di finale, mentre le seconde e la miglior terza disputeranno un playoff per proseguire la propria avventura nella massima rassegna continentale.

Milano è reduce dall’affermazione in trasferta per 3-1 sul campo dell’Hypo Tirol Innsbruck e sarà guidata in particolar modo dall’opposto Ferre Reggers, dagli schiacciatori Davide Gardini e Yacine Louati e Matey Kaziyski, dal centrale Matteo Piano. Il Zawiercie, che nell’ultima giornata ha regolato a domicilio lo Knack Roeselare con un secco 3-0, farà leva soprattutto su Karol Butryn, Bartosz Kwolek, Aaron Russell e Mateusz Bieniek.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Milano-Zawiercie, incontro valido per la fase a gironi della Champions League 2024-2025 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204); in diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MILANO-ZAWIERCIE CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY OGGI

Martedì 3 dicembre

Ore 20.45 Allianz Milano vs Aluron CMC Warta Zawiercie – Diretta tv su Sky Sport Arena

PROGRAMMA MILANO-ZAWIERCIE VOLLEY: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.