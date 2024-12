Milano-Hypo Tirol Innsbruck oggi in tv, Champions League volley: orario, programma, streaming

Oggi mercoledì 18 dicembre (ore 19.30) si gioca Milano-Hypo Tirol Innsbruck, match valido per la fase a gironi della Champions League 2024-2025 di volley maschile. La formazione lombarda scenderà in campo davanti al proprio pubblico dell’Allianz Clou per fronteggiare la compagine austriaca partendo con i favori del pronostico, con l’obiettivo di riscattare la sconfitta rimediata due settimane fa contro lo Zawiercie al tie-break.

I ragazzi di coach Roberto Piazza andranno a caccia della terza vittoria consecutiva nella massima competizione europea, fondamentale per continuare a inseguire la fase a eliminazione diretta. Milano occupa al momento il secondo posto nella classifica del gruppo C con due vittorie (sei punti) alle spalle dei polacchi dello Zawiercie (tre affermazioni, otto punti) e davanti al Knack Roeselare (un successo, tre punti), mentre Innsbruck è ancora ferma al palo e aveva perso l’andata contro il sodalizio italiano per 3-1.

Milano sarà guidata in particolar modo dall’opposto Ferre Reggers, dagli schiacciatori Davide Gardini e Yacine Louati e Matey Kaziyski, dal centrale Matteo Piano. Innsbruck, che nell’ultima giornata ha ceduto al tie-break contro il Knack Roeselare, sarà guidato in panchina da Lorenzo Tubertini e in campo da Kyle Hobus, Niklas Konrthaler e Adriano Nath.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Milano-Hypo Tirol Innsbruck, incontro valido per la fase a gironi della Champions League 2024-2025 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204); in diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MILANO-INNSBRUCK OGGI, CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY

Mercoledì 18 dicembre

Ore 19.30 Allianz Milano vs Hypo Tirol Innsbruck – Diretta tv su Sky Sport Arena

PROGRAMMA MILANO-INNSBRUCK VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.