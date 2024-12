Marco Odermatt festeggia sulla Gran Risa: “Vittoria pesante, ho rimesso la stagione nei giusti binari”

Marco Odermatt continua a riscrivere i libri di storia dello sci alpino. Con il successo odierno nel gigante dell’Alta Badia, valevole per la Coppa del Mondo 2024-2025, il fuoriclasse svizzero ha piazzato il pokerissimo in fatto di vittorie sulla Gran Risa e, di pari passo, ha centrato il successo numero 41 della sua carriera, miglior elvetico di sempre.

Una vittoria che proietta Odermatt in vetta alla classifica di specialità con 200 punti (uno in più di Kristoffersen) e che aumenta ulteriormente il vantaggio dell’elvetico in quella generale, dove comanda con 540 punti contro i 419 dello stesso Kristoffersen. Sul podio assieme allo svizzero sono saliti il francese Leo Anguenot e il norvegese Alexander Steen Olsen con distacchi, però, di quasi un secondo.

Al termine della gara odierna Marco Odermatt ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Raisport: “Sono molto contento per questa vittoria. Non mi ero allenato in gigante da giorni, ieri ho vinto in discesa in Val Gardena ed è un vero e proprio cambio di mentalità notevole. Ad ogni modo ce l’ho fatta. Le insidie non mancavano. Già nel corso della prima ricognizione avevo notato come il fondo fosse irregolare con tante asperità. Nella seconda il tracciato era migliore e finalmente ho potuto spingere al massimo”.

Il classe 1997 passa poi ad analizzare il suo momento della stagione: “Chi sarà il mio rivale numero 1? Penso Henrik Kristoffersen. Preferisco concentrarmi su me stesso e sono davvero contento dopo 3 gare chiuse con zero punti. Sono felice di aver ripreso la giusta continuità di risultati. Ho vinto in Val d’Isere, quindi in Val Gardena, ma quella di oggi ha un sapore particolare, perchè conferma come il gigante sia sempre la mia specialità. Il mio punto di forza nel quale posso spingere al massimo e fare punti importanti. L’importante è aver rimesso la stagione nei giusti binari”.