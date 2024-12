Ambesi: “L’Italia ha più vittorie e un podio in meno dell’anno scorso. Lo snowboard sta coprendo altre mancanze”

La scorsa settimana è passata agli archivi con pochi acuti concentrati esclusivamente tra snowboard e sci alpino femminile per il movimento italiano degli sport invernali, anche se non mancano alcuni spunti incoraggianti su altri fronti. Di questo e di tanto altro si è parlato nella quarta puntata di Salotto Bianco, trasmissione di approfondimento sulle discipline olimpiche invernali visibile sul canale Youtube di OA Sport, condotta da Dario Puppo con ospite Massimiliano Ambesi.

“La situazione è che a parità di gare disputate, se vuoi fare un confronto con la passata stagione, hai vinto di più in questa. Mi pare 3 o 4 gare in più. Ti manca un podio, ecco, però tutto va contestualizzato. Hai avuto un inizio di stagione da parte dello snowboard, settore specialità alpine, che può essere definito solo clamoroso. 6 vittorie e 12 podi, è chiaro che vanno a supplire alle mancanze viste altrove“, dichiara Ambesi sulla prima parte di stagione dell’Italia.

“Lo slittino ha fatto fatica. È arrivato il primo podio domenica nell’ultima gara a disposizione, il nuovo format olimpico della prova a squadre, perché c’è anche il doppio femminile. L’Italia aveva ottenuto un solo podio in questa tipologia di gara, quindi con quattro frazioni, lo scorso anno. Non lo stesso giorno ma quasi, a Igls. Adesso è arrivato questo podio meritato per quello che si è visto a Oberhof, però nelle prime tre tappe della stagione si è fatto fatica. Non sono arrivati risultati del livello della stagione passata. Un po’ di quarti posti. L’impressione è che sui materiali si sia indietro rispetto all’Austria, che spenderà più di un milione di euro all’anno per la ricerca, ma in questo momento è ampiamente davanti anche alla Germania. Poi vabbè, lo slittino è un monopolio di due Paesi di lingua tedesca e non da oggi, però lì hai raccolto meno. Il biathlon è al palo al momento a livello di podi dopo due tappe e non succedeva da un paio d’anni, dalla stagione olimpica 2021-2022. Il curling nella passata stagione vince tre tornei dello Slam col team Retornaz, mentre in questa ha un podio“, spiega il giornalista di Eurosport.

Sul rendimento dello short track italiano: “È sotto di un podio rispetto alla passata stagione, però attenzione. Lo short track fece 7 podi nelle prime quattro tappe e non ne fece più nelle ultime due. Adesso ne hai fatti 6 nelle prime quattro e ne mancano ancora due, compresa la tappa in casa, quindi secondo me lo short track poi andrà oltre. C’è stato questo podio nella staffetta femminile, meritato, con una buona strategia di gara. Brava Gloria Ioriatti a cogliere l’attimo per guadagnare due posizioni e portare l’Italia al secondo posto dietro al Canada. Io con le nostre al 100% della condizione non ritengo il Canada così distante. Questa è una mia opinione, ci mancherebbe. Bisogna crederci un po’ di più. Ho visto una Elisa Confortola nelle gare individuali molto convincente, ha tirato fuori personalità nei 1500 metri contrapposta alle più forti che ci sono su piazza in questo momento. Si è portata davanti, ha lottato, e io sono convinto che con questo spirito pian pianino ci si renderà conto di poter competere ad armi pari con le Santos, le Stoddard, due che hanno fatto la gavetta vera prima di arrivare ad alto livello. Non dico una Velzeboer sui 500, perché anche se non ha vinto a Seul lei ha margine. Poi ci sono comunque le coreane competitive, Desmet per il Belgio, ma sono dell’opinione che che con il tempo le nostre più forti possano competere ad armi pari con queste atlete. Poi se guardo la carta d’identità di Elisa mi sento anche abbastanza tranquillo. Comunque le ragazze in questo inizio di stagione nelle staffette hanno ottenuto tre podi su quattro tentativi“.

“Dopodiché questa trasferta asiatica tra Pechino e Seul è stata sfortunata, con mille episodi negativi. Poi a Seul in particolare, ma anche a Pechino per la verità, ho visto delle squalifiche allucinanti e Pietro Sighel è finito due volte nella tagliola, senza capire probabilmente il perché. Sono situazioni di gara che poi ti condizionano, c’è poco da fare. Anche Arianna Fontana è stata sfortunata in un paio di occasioni, quindi il potenziale della squadra non è quello emerso nelle tappe asiatiche, ma ben superiore. Io sono abbastanza fiducioso per quello che vedremo nel 2025. Anche nella passata stagione si fece fatica nelle tappe asiatiche, poi l’Italia dominò i Campionati Europei e ottenne tante medaglie ai Mondiali. Io spero che gli Europei possano essere nuovamente dominati, per quanto sia possibile, e che ai Mondiali arrivino ancora medaglie, ma mi auguro che nelle tappe di Coppa del Mondo che ci saranno a febbraio tra Olanda (Tilburg) e Milano si possa fare bene perché io credo nella doppia cifra di podi stagionali nel World Tour. Ci devono credere i ragazzi, soprattutto perché hanno i mezzi per arrivarci“, aggiunge Ambesi.

Sui fantastici risultati azzurri nello Speed Opening femminile a Beaver Creek: “La crescita di Marta Bassino nella velocità ormai è un dato di fatto da anni. C’è stato titolo mondiale in SuperG, ma ha vinto anche in discesa quindi non bisogna più stupirsi di questi risultati. Spesso ci fossilizziamo sui podi, un podio in più, una vittoria in meno, però bisognerebbe valutare le prestazioni nel complesso ed effettivamente l’Italia ha fatto tanto bene a Beaver Creek. Il contesto era anche favorevole, non lo metto in discussione. Le donne hanno gareggiato pochissimo in passato lì, ci fu un podio di Nadia Fanchini tanti anni fa. Cinque italiane nelle prime undici in un SuperG, un fatto raro. Era successo tre volte in passato, siamo arrivati a 270 SuperG disputati. Credo che si debba porre l’accento su questo numero. C’è tanto fermento nella velocità, nonostante gli infortuni che hanno penalizzato tante atlete di punta. Di Goggia hanno parlato tutti, giustamente, ma di Elena Curtoni non ne vogliamo parlare? Comunque si fa trovare sul pezzo, chiude nelle prime dieci e l’impressione è che sia sulla strada giusta per tornare l’atleta competitiva e capace di vincere che è stata prima dell’infortunio. Quindi direi bilancio oltremodo soddisfacente con quanto fatto da Goggia che è notevole, ma anche nelle specialità tecniche maschili in quel di Val d’Isere sono arrivati segnali“.

Sulle gare maschili in Francia: “Gare particolari, seconde manche al limite della regolarità. De Aliprandini tre volte in top10 e sesto nell’ultima occasione. In slalom Kastlunger il migliore nella seconda manche e alla fine nei migliori dieci, così come Vinatzer. Pian pianino si vedono dei segnali di vita. Chiaro, quanto avvenuto a Levi in campo maschile in particolare rappresentava il punto più basso e da lì si poteva fare solo meglio. Poi è chiaro che c’è un problema con i pettorali di partenza, che sono importanti e quindi bisognerà avere pazienza, però la luce in fondo al tunnel secondo me si vede. Poi manca Tommaso Sala, comunque un’assenza di rilievo“.

“È bello vedere vincere Kristoffersen, secondo me uno degli atleti più sottovalutati nella storia. Non ho mai capito per quale motivo, forse perché era visto come il rivale perdente di Hirscher. Ma anche questa è una narrazione sbagliata, perché Kristoffersen lo ha messo alle corde per anni, è stato il suo principale avversario. Il norvegese arriva a 89 podi, uno in più di Alberto Tomba, non vinceva da quasi due anni. E sulle nevi di Val d’Isere avrà vinto una decina d’anni fa, è una longevità agonistica incredibile. Adesso lui traguarda con credenziali 100 podi, mai raggiunti da norvegesi nello sci alpino, e la Norvegia ne ha avuti di nomi di peso. Direi che oltre alla vittoria di Odermatt i temi del settore maschile sono questi. Odermatt torna a vincere in gigante, soffrendo, ma vince. E quel risultato ci fa capire perché alla fine la Sfera di Cristallo rimarrà a casa sua, infortuni permettendo, perché può raccogliere troppi più punti degli altri su tre specialità“, il commento di Ambesi.