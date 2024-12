Snowboard, 13 azzurri a Davos nello slalom parallelo per allungare la storica striscia di vittorie

L’Italia si avvicina come meglio non potrebbe all’ultima tappa di Coppa del Mondo di snowboard alpino parallelo prima della sosta natalizia. Finora infatti sono arrivati sei successi tra maschile e femminile in quattro tappe e sei gare con ben sei podi: un inizio di stagione semplicemente pazzesco che gli azzurri non vogliono arrestare nello slalom parallelo di Davos, in Svizzera.

La formazione guidata da Cesare Pisoni si presenta in terra elvetica al completo con 13 atleti che andranno a caccia di un’altra vittoria che allungherebbe ulteriormente la striscia. Ci sono i cinque vincitori stagionali, ossia Edwin Coratti, Maurizio Bormolini, Lucia Dalmasso, Daniele Bagozza e Jasmin Coratti, ma a loro si aggiungeranno Aaron March, Roland Fischnaller, Mirko Felicetti, Fabian Lantschner, Gabriel Messner, Marc Hofer, Elisa Fava ed Elisa Caffont.

Un solo precedente sulle nevi di Davos che è estremamente favorevole all’Italia: lo scorso anno al maschile riuscì a vincere Daniele Bagozza con Edwin Coratti terzo e Lucia Dalmasso si piazzò seconda nella prova femminile. Una tendenza che sembra poter andare avanti anche quest’anno viste le premesse che hanno posto queste prime tappe.

Nella Coppa del Mondo generale di parallelo al maschile i primi azzurri si trovano al secondo e terzo posto con Daniele Bagozza e Maurizio Bormolini rispettivamente con 303 e 266 punti e dietro allo sloveno Tim Mastnak che comanda le operazioni e nei due slalom ha raccolto due quarti posti. I due slalom sono stati vinti proprio da Bagozza e Bormolini. Al femminile è in testa invece la giapponese Tsubaki Miki con 410 punti: la nipponica ha vinto lo slalom di Yanqing, mentre è stata battuta da Sabine Payer a Mylin.