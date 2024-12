Lindsey Vonn è fuori dalle 20 nella prima discesa FIS a Copper Mountain. Brignone e Bassino davanti all’americana

Lindsey Vonn ha fatto il suo attesissimo ritorno in gara a quasi sei anni di distanza dal suo primo ritiro agonistico. La fuoriclasse statunitense si è presentata al cancellato di partenza per disputare la discesa libera FIS andata in scena a Copper Mountain: la Campionessa Olimpica di specialità a Vancouver 2010, nonché vincitrice di quattro Coppe del Mondo generali, ha selezionato l’appuntamento sulle nevi del Colorado con il chiaro intento di abbassare il proprio punteggio FIS e meritarsi così il diritto di tornare a gareggiare nel massimo circuito internazionale itinerante.

La fuoriclasse statunitense, scesa con il pettorale numero 41 in un contesto decisamente competitivo, ha però faticato a ingranare e ha chiuso in 24ma posizione con un ritardo di 1.44 dalla vincitrice. Risultato inferiore alle aspettative da parte della 40enne, che non è riuscita a battagliare per un piazzamento di vertice nella gara vinta dall’austriaca Mirjam Puchner (1:05.79) con cinque centesimi di margine sulla svizzera Delia Durrer e sei centesimi sulla tedesca Kira Weidle-Winkelmann.

Giù dal podio le austriache Stephanie Venier (a 0.20) e Magdalena Egger (a 0.30). All’evento erano presenti diverse italiane e alcune big del panorama internazionale: visto che i due giganti di Mont Tremblant sono stati cancellati a causa della mancanza di neve e delle temperature alte nella località canadese, buona parte del Circus si è spostato in Colorado per scaldare le gambe in vista del prossimo appuntamento di Coppa del Mondo (il fine settimana venturo a Beaver Creek con discesa libera e superG).

Federica Brignone e Marta Bassino non hanno forzato, prendendo giustamente questa gara come un allenamento in vista dei prossimi appuntamenti di rilievo: la valdostana ha chiuso al 14mo posto (a 0.75), appena davanti alla piemontese (16ma a 0.81). La migliore italiana è stata Laura Pirovano, sesta con un ritardo di 0.34. Nadia Delago chiude la top-10 (decima a 0.56), Sara Thaler ha terminato in 19ma piazza (a 1.15), Vicky Bernardi 32ma a 1.80, Roberta Melesi 34ma a 2.17. Alle ore 17.15 andrà in scena la seconda discesa libera, mentre domani sono previsti due superG.