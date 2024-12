Volley femminile, Milano si qualifica in semifinale al Mondiale per club se… Le combinazioni dell’ultima giornata

Milano è stata sconfitta dal Tianjin Bohai Bank con un secco 3-0 ed è così incappata nella prima battuta d’arresto al Mondiale per Club 2024 di volley femminile, dopo che all’esordio aveva regolato il Gerdau Minas con il massimo scarto. Le vice campionesse d’Europa avevano decisamente convinto contro le Campionesse del Sudamerica, ma contro le cinesi padrone di casa ad Hangzhou sono crollate non riuscendo a esprimersi al meglio nei momenti caldi e pagando i troppi errori punto.

La classifica del gruppo A si è così delineata dopo le prime due giornate: il Tianjin svetta con due successi (sei punti, 6-0 il conto set), precedendo così Milano e il Gerdau Minas (entrambe a quote un successo, tre punti, 3-3 il saldo set), mentre lo Zamalek è ultimo senza aver vinto nemmeno un set. Le prime due classificate si qualificheranno alle semifinali, sarà decisiva l’ultima giornata per scoprire chi potrà proseguire la propria avventura.

Cosa deve fare Milano per qualificarsi alle semifinali del Mondiale per Club? L’annunciata vittoria per 3-0 contro le poco quotate egiziane dello Zamalek nel match di domani (giovedì 19 dicembre, ore 12.30) dovrebbe mettere una seria ipoteca sul passaggio del turno, ma Paola Egonu e compagne potrebbero dover aspettare lo scontro diretto tra Tianjin e Gerdau Minas in programma ventiquattro ore dopo: se le sudamericane dovessero imporsi per 3-0 allora le tre squadre arriveranno alla pari e si andrebbe al quoziente punti per decidere chi si qualifica alla fase a eliminazione diretta.

Al momento le cinesi sono a +35, le brasiliane e a +10 e le italiane a +4: se Milano dovesse battere lo Zamalek per 3-0 con 26 punti di scarto sarebbe certamente qualificato senza dover aspettare la sfida del giorno dopo, in caso contrario occorrerà aspettare il verdetto dell’altro incontro. Vincendo per 3-0 contro le africane, Milano sarebbe in semifinale anche in caso di vittoria del Tianjin con qualsiasi risultato o di successo del Gerdau Minas per 3-1 o 3-2.

Se le ragazze di Stefano Lavarini dovessero imporsi per 3-1 o 3-2 (ipotesi che sembra comunque strana), allora per passare il turno servirebbe che il Tianjin vincesse lo scontro diretto o che il Gerdau Minas si imponesse con uno scarto inferiore o con il medesimo ma facendo in modo poi che il quoziente punti premi le meneghine. Perdendo contro lo Zamalek (scenario altamente improbabile), Milano avrebbe bisogno che il Gerdau Minas perdesse con un punteggio peggiore o con il medesimo ma facendo in modo poi che il quoziente punti premi le lombarde.

MILANO SI QUALIFICA ALLE SEMIFINALI DEL MONDIALE PER CLUB SE…