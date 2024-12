Ciclocross, cancellata la tappa di Coppa del Mondo a Cabras: Sardegna bersagliata dal maltempo

Niente Coppa del Mondo di ciclocross quest’oggi a Cabras. Il maltempo che si è abbattuto in Sardegna ha costretto l’UCI a cancellare il terzo appuntamento iridato, l’unico sul territorio italiano della stagione 2024-2025, con il calendario che si ritrova dunque ‘monco’ di una gara.

I guai sono iniziati ieri a causa di un forte nubifragio abbattutosi sulla Sardegna tanto da diramare l’allerta meteo gialla già nel pomeriggio di sabato. Oltretutto si sono aggiunte forti raffiche di vento che toccavano i 100 chilometri all’ora trascinandosi le transenne che avrebbero dovuto comporre il percorso odierno.

Oltretutto durante la notte si è sviluppato anche un incendio proprio sulla spiaggia di Is Arutas, dove si sarebbe svolto l’evento, per l’incendio di un chiosco che avrebbe dovuto ospitare degli uffici dell’organizzazione, con i Vigili del Fuoco di Oristano impegnati nelle operazioni di salvataggio per qualche ora. Gli organizzatori hanno atteso l’abbassamento del vento, ma attorno alle 11 hanno alzato bandiera bianca, decretando l’annullamento ufficiale della gara.

L’UCI ha annunciato con un proprio comunicato che non è possibile prevedere il recupero della gara: “A causa del forte temporale che si sta abbattendo su Is Arutas (Cabras) e sul resto della Sardegna, è stato deciso di annullare la terza prova di Coppa del Mondo della stagione. Il comitato organizzatore locale, Flanders Classics, il comune di Cabras, l’UCI e i servizi di sicurezza hanno concordato con questa decisione in quanto non è stato possibile garantire la sicurezza dei corridori, del personale, dei volontari e del pubblico. Inoltre, tenendo conto delle previsioni meteo per le prossime ore e del tramonto alle ore 17, non è possibile prevedere un rinvio delle due gare in programma. Garantire la sicurezza dei nostri atleti, tifosi e di tutto lo staff rimane la nostra massima priorità nel prendere questa decisione necessaria. Ringraziamo tutti i soggetti interessati per la loro comprensione e collaborazione.”

LE CONDIZIONI A IS ARUTAS