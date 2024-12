L’Italia vince di forza in United Cup, Renzo Furlan: “Grande reazione di Cobolli, match fantastico di Paolini”

L’Italia ha esordito in maniera brillante alla United Cup 2025, competizione a squadre miste in corso di svolgimento in Australia. Gli azzurri hanno surclassato la Svizzera con un perentorio 3-0 sul cemento di Sydney e si sono avvicinati alla qualificazione ai quarti di finale, che potranno raggiungere imponendosi anche in una partita contro la Francia tra un paio di giorni (in caso di sconfitta per 3-0 occorrerà aspettare i risultati di altri confronti).

I nostri portacolori hanno visto i propri match in due set, non concedendo nulla agli avversari: Flavio Cobolli ha avuto la meglio su Dominic Stricker, Jasmine Paolini ha regolato la rientrante Belinda Bencic con un doppio 6-1, Sara Errani e Andrea Vavassori hanno giganteggiato nel doppio misto disputato contro Bencic e Stricker. Una prova di forza offerta dalla nostra Nazionale, che continua a regalare soddisfazione dopo aver alzato al cielo Coppa Davis e BJK Cup nel mese di novembre.

L‘Italia è per l’occasione capitanata da Renzo Furlan, allenatore di Jasmine Paolini (numero 4 del mondo, la miglior azzurra in rosa per questa competizione). Il tecnico ha espresso tutta la propria soddisfazione in conferenza stampa: “Sono molto contento di come hanno giocato i miei. Per Flavio il primo match è stato duro, ma ha reagito bene trovando subito il break in avvio, e poi Jasmine che ha giocato in modo fantastico: 57 minuti per un doppio 6-1. Sono soddisfatto di questo avvio di competizione”.

Flavio Cobolli ha aggiunto: “Il fatto di essere tutti qui è un qualcosa di divertente che mi ha aiutato. Quello di oggi è stato un buon match anche se penso di aver avuto un avvio complicato anche per via dell’infortunio alla spalla che aveva rimediato a ottobre. Poi ero arrivato qui tardi, e l’avvio di stagione si presentava complicato. Abbiamo discusso del piano di gioco da adottare contro Dom con il resto della squadra e poi a fine match mi sono fermato a chiacchierare anche con lui. Abbiamo un bel rapporto, trascorriamo molto tempo insieme sul circuito ed è stato bello giocare contro di lui il primo match della nuova stagione”.

Grande soddisfazione anche per Jasmine Paolini: “Pochi errori, mi sono mossa bene servendo bene e rispondendo benissimo. Sono felice della mia prestazione ma anche di quella di Flavio. Nutro molto rispetto per lei, sono scesa in campo concentrata fin dall’inizio e spero che questa partita possa essermi d’aiuto per le prossime uscite agli Australian Open e ad Adelaide. Resta comunque una buona performance per essere la prima dell’anno”.