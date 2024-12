La Juventus batte il Manchester City! Il Milan firma il quarto sigillo in Champions League, il Bologna pareggia

La Juventus ha vinto il big match della sesta giornata della Champions League, sconfiggendo il Manchester City con uno schiacciante 2-0 di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Stadium. I bianconeri sono riemersi da un momento difficile condito da qualche pareggio di troppo e hanno regolato la corazzata inglese con le reti di Vlahovic al 53′ e McKennie al 75′. I ragazzi di Fonseca sono tornati al successo in Europa dopo una sconfitta e due pareggi nelle ultime tre uscite, portandosi al quattordicesimo posto e restando in piena lotta per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

Ruggito di forza del Milan, che ha battuto la Stella Rossa Belgrado per 2-1 davanti ai propri tifosi di San Siro e ha infilato il quarto successo consecutivo in Champions League: dodicesimo posto in graduatoria con 12 punti all’attivo, superata di una lunghezza l’Atalanta e piena lotta per proseguire la propria avventura continentale. Leao ha portato in vantaggio i rossoneri al 42′, Radonjic ha pareggiato al 67′, poi all’87mo minuto la stoccata di Abraham su invito del giovane Camarda ha risolto la contesa.

Il Bologna ha pareggiato per 0-0 sul campo del Benfica, davanti tra l’altro al suo tifoso di punta: Gianni Morandi, nel giorno del suo 80mo compleanno. Secondo punto per i felsinei, ora 33mi in classifica e praticamente eliminati dal torneo a meno di infilare due vittorie nelle ultime due giornate e sperare in svariati incastri. Matematico il passaggio del turno da parte del Barcellona, che ha battuto il Borussia Dortmund con uno spettacolare 3-2.

L’Atletico Madrid ha sconfitto lo Slovan Bratislava per 3-2, il Lilla ha avuto la meglio sullo Sturm Graz per 3-2, l’Arsenal ha liquidato il Monaco per 3-0, il Feyenoord ha battuto lo Sparta Praga per 4-2, lo Stoccarda ha travolto lo Young Boys per 5-1. Di seguito il quadro dei risultati della Champions League e la nuova classifica generale.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE OGGI

Atletico Madrid-Slovan Bratislava 3-1

Lilla-Sturm Graz 3-2

Arsenal-Monaco 3-0

Benfica-Bologna 0-0

Borussia Dortmund-Barcellona 2-3

Feyenoord-Sparta Praga 4-2

Juventus-Manchester City 2-0

Milan-Stella Rossa 2-1

Stoccarda-Young Boys 5-1

CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE

Liverpool 18, Barcellona 15, Arsenal 13, Bayer Leverkusen 13, Aston Villa 13, Inter 13, Brest 13, Lilla 13, Borussia Dortmund 12, Bayern Monaco 12, Atletico Madrid 12, Milan 12, Atalanta 11, Juventus 11, Benfica 10, Monaco 10, Sporting Lisbona 10, Feyenoord 10, Club Brugge 10, Real Madrid 9, Celtic Glasgow 9, Manchester City 8, PSV Eindhoven 8, Dinamo Zagabria 8, PSG 7, Stoccarda 7, Shakhtar Donetsk 4, Sparta Praga 4, Sturm Graz 3, Girona 3, Stella Rossa 3, Salisburgo 3, Bologna 2, Lipsia 0, Slovan Bratislava 0, Young Boys 0.