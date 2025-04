Quando le semifinali di Champions League 2025? Date, orari, tv, programma andata e ritorno

Si giocherà questa sera il ritorno dei quarti di finale della Champions League 2024-2025 di calcio tra l’Inter ed i tedeschi del Bayern Monaco, che metterà in palio un posto in semifinale contro il Barcellona. Nella parte alta del tabellone, invece, si sfideranno Real Madrid ed Arsenal, e la vincente affronterà il PSG.

Le semifinali si giocheranno nell’arco di una settimana, con l’andata prevista martedì 29 e mercoledì 30 aprile, ed il ritorno in programma martedì 6 e mercoledì 7 maggio. Non sono state ancora definite le date precise e la programmazione tv di ciascuna sfida, ma tutti i match si disputeranno alle ore 21.00.

Per le semifinali della Champions League 2024-2025 di calcio, sia all’andata che al ritorno, la diretta tv di un match sarà prevista su TV8, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, mentre la diretta streaming sarà fruibile per un match su tv8.it/streaming, Sky Go, NOW, e per l’altro su Amazon Prime Video, infine la diretta live testuale di entrambi i match sarà garantita da OA Sport.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE CALCIO 2024-2025

Semifinali (Date e programma tv da definire)

Andata – Martedì 29 e mercoledì 30 aprile, ore 21.00

vincente Arsenal-Real Madrid – Paris Saint Germain

Barcellona-vincente Bayern Monaco-Inter

Ritorno – Martedì 6 e mercoledì 7 maggio, ore 21.00

Paris Saint Germain – vincente Arsenal-Real Madrid

vincente Bayern Monaco-Inter – Barcellona

PROGRAMMA CHAMPIONS LEAGUE CALCIO 2024-2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: sia all’andata che al ritorno un match su TV8, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251.

Diretta streaming: sia all’andata che al ritorno un match su tv8.it/streaming, Sky Go, NOW, e l’altro su Amazon Prime Video.

Diretta Live testuale: OA Sport.