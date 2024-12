Jasmine Paolini ha giocato in doppio con Kyrgios, il peggior detrattore di Sinner

Jasmine Paolini ha giocato il doppio misto con Nick Kyrgios sul cemento di Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti), dove si sta svolgendo l’evento di esibizione denominato World Tennis League. La tennista toscana è sceso in campo in coppia con l’australiano per fronteggiare la francese Caroline Garcia e il canadese Denis Shapovalov, vincendo per 6-4 l’unico set disputato.

La numero 4 del mondo ha incominciato la nuova annata agonistica con questo confronto, spalla a spalla con l’oceanico, che non disputava una partita dal 13 giugno 2023 e che nelle ultime due stagioni ha giocato soltanto un incontro. La Campionessa Olimpico in doppio a Parigi 2024 (insieme a Sara Errani) ha così scaldato la gamba in vista dei prossimi impegni, a partire dalla United Cup che scatterà il 27 dicembre in Australia.

Nick Kyrgios è il peggiore detrattore di Jannik Sinner e ha più volte attaccato il numero 1 del mondo per la positività al Clostebol riscontrata durante il Masters 1000 di Indian Wells: il fuoriclasse altoatesino è stato assolto dall’ITIA, ma la WADA ha fatto ricorso al TAS di Losanna e ora si attende il processo. L’australiano non crede all’innocenza dell’azzurro e in più occasioni si è espresso con parole di cattivo gusto nei confronti del nostro portacolori: Kyrgios non ha fatto mistero che spera di affrontare Sinner agli Australian Open e di batterlo.

Kyrgios ha poi perso per 6-4 contro il russo Andrey Rublev e poi, in coppia con il norvegese Casper Ruud, ha vinto per 6-4 il doppio contro Thompson e Nagal. Paolini ha giocato in doppio con la rumena Simona Halep perdendo per 7-6(5) contro Garcia e Rybakina e per 6-1 contro Andreeva e Sabalenka, mentre in singolare è stata battuta per 6-4 dalla russa Mirra Andreeva.