United Cup 2025, attenzione all’Italia: con Paolini e il doppio misto non parte battuta con nessuno

La stagione 2024 del tennis si concluderà domenica con l’ultimo atto delle Next Gen ATP Finals, ma la stagione 2025 è già alle porte: come di consueto a cavallo tra vecchio e nuovo anno solare si disputerà infatti in Australia la nuova edizione della United Cup.

La manifestazione è in programma da venerdì 27 dicembre 2024 a domenica 5 gennaio 2025 tra Perth e Sydney, e vedrà al via 18 Nazioni, tra le quali l’Italia. La selezione azzurra sarà composta da Jasmine Paolini, Flavio Cobolli, Sara Errani, Andrea Vavassori, Angelica Moratelli e Matteo Gigante.

Nella prima fase a gironi le 18 Nazioni saranno suddivise in sei gironi da tre, equamente divisi tra le due sedi di gioco: in ogni città le prime classificate e la migliore seconda disputeranno i quarti di finale, mentre si giocheranno a Sydney sia le semifinali che la finale.

Sulla medesima falsariga di quanto visto in Davis Cup ed in Billie Jean King Cup, ciascuna sfida sarà caratterizzata da tre incontri, ovvero un singolare maschile, un singolare femminile ed un doppio misto, che nella prima fase, per motivi di classifica, si giocherà anche a risultato acquisito.

La formazione tipo degli azzurri sarà composta da Jasmine Paolini nel singolare femminile, Flavio Cobolli nel singolare maschile e Sara Errani ed Andrea Vavassori nel doppio misto. L’Italia giocherà il Gruppo D, con sede a Sydney, con la Francia di Ugo Humbert e Diane Parry e la Svizzera di Dominic Stricker e Belinda Bencic.

Oltre agli azzurri, ai transalpini ed agli elvetici già citati, saranno presenti in Australia i polacchi Iga Swiatek e Hubert Hurkacz, i tedeschi Alexander Zverev e Laura Siegemund, gli statunitensi Coco Gauff e Taylor Fritz, e gli ellenici Stefanos Tsitsipas e Maria Sakkari.

ENTRY LIST UNITED CUP 2025

ITALIA

UOMINI

Flavio Cobolli (n. 30 del mondo)

Matteo Gigante (n. 150 del mondo)

Andrea Vavassori (n. 6 del mondo in doppio)

DONNE

Jasmine Paolini (n. 6 del mondo)

Sara Errani (n. 90 del mondo)

Angelica Moratelli (n. 72 del mondo in doppio)

USA

UOMINI

Taylor Fritz (6)

Denis Kudla (225)

Robert Galloway (38)

DONNE

Coco Gauff (3)

Danielle Collins (9)

Desirae Krawczyk (10)

POLONIA

UOMINI

Hubert Hurkacz (12)

Kamil Majchrzak (117)

Jan Zielinski (27)

DONNE

Iga Swiatek (1)

Maja Chwalinska (175)

Alicja Rosolska (P65)

GRECIA

UOMINI

Stefanos Tsitsipas (11)

Stefanos Sakellaridis (504)

Petros Tsitsipas (76)

DONNE

Maria Sakkari (22)

Despina Papamichail (288)

Valentini Grammatikopoulou (136)

CINA

UOMINI

Zhang Zhizhen (46)

Bai Yan (280)

Sun Fajing (199)

DONNE

Zheng Qinwen (7)

Gao Xinyu (168)

Zhang Shuai (130)

GRAN BRETAGNA

UOMINI

Jack Draper (19)

Billy Harris (110)

Joe Salisbury (12)

DONNE

Katie Boulter (35)

Yuriko Lily Miyazaki (160)

Olivia Nicholls (40)

CANADA

UOMINI

Felix Auger-Aliassime (21)

Liam Draxl (272)

Benjamin Sogouin (230)

DONNE

Leylah Fernandez (34)

Stacey Fung (277)

Ariana Arseneault (183)

CECHIA

UOMINI

Tomas Machac (25)

Marek Gengel (369)

Patrik Rikl (78)

DONNE

Karolina Muchova (P9)

Gabriela Knutson (218)

Vendula Valdmannova (J19)

KAZAKHSTAN

UOMINI

Alexander Shevchenko (61)

Dmitry Popko (173)

Aleksandr Nedovyesov (57)

DONNE

Elena Rybakina (5)

Zhibek Kulambayeva (314)

FRANCIA

UOMINI

Ugo Humbert (16)

Corentin Moutet (71)

Edouard Roger-Vasselin (19)

DONNE

Diane Parry (52)

Chloe Paquet (105)

Elixane Lechemia (96)

GERMANIA

UOMINI

Alexander Zverev (3)

Daniel Masur (269)

Tim Puetz (15)

DONNE

Laura Siegemund (89)

Lena Papadakis (545)

Vivian Heisen (P179)

AUSTRALIA

UOMINI

Alex de Minaur (9)

Omar Jasika (191)

Matthew Ebden (7)

DONNE

Olivia Gadecki (84)

Destanee Aiava (196)

Ellen Perez (13)

BRASILE

UOMINI

Thiago Monteiro (88)

Gustavo Heide (175)

Rafael Matos (36)

DONNE

Beatriz Haddad Maia (10)

Carolina Alves (305)

Luisa Stefani (29)

SPAGNA

UOMINI

Pablo Carreno Busta (P18)

Carlos Taberner (190)

Sergio Martos Gornes (199)

DONNE

Jessica Bouzas Maneiro (62)

Marina Bassols Ribera (153)

Yvonne Cavalle-Reimers (86)

NORVEGIA

UOMINI

Casper Ruud (8)

Viktor Durasovic (444)

Nicolai Budkov Kjaer (J1)

DONNE

Malene Helgo (465)

Emilie Lindh Gallagher (P486)

Ulrikke Elkeri (44)

SVIZZERA

UOMINI

Dominic Stricker (P94)

Remy Bertola (290)

Jakub Paul (159)

DONNE

Belinda Bencic (P15)

Celine Naef (234)

Conny Perrin (101)

GIRONI UNITED CUP 2025

Girone A (Perth)

USA

Canada

Croazia

Girone B (Sydney)

Polonia

Repubblica Ceca

Norvegia

Girone C (Perth)

Grecia

Kazakistan

Spagna

Girone D (Sydney)

Italia

Francia

Svizzera

Girone E (Perth)

Cina

Germania

Brasile

Girone F (Sydney)

Gran Bretagna

Australia

Argentina