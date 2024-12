Jasmine Paolini premiata dalla WTA: è la doppista più amata dai fan di tutto il mondo

Jasmine Paolini continua a raccogliere i frutti di una stagione favolosa e si aggiudica un altro riconoscimento, confermandosi una delle giocatrici più apprezzate nel tennis femminile internazionale di alto livello. La WTA ha assegnato alla giocatrice toscana il Fan Favourite Doubles Award come doppista più amata dai tifosi di tutto il mondo.

I fan hanno votato in massa l’azzurra, protagonista di un 2024 da sogno in coppia con Sara Errani. Il binomio italiano era già stato premiato recentemente dalla WTA come il migliore dell’anno attraverso i voti delle giocatrici, dopo aver conquistato l’oro olimpico e due titoli 1000 oltre ad una finale Slam e alla qualificazione per le Finals di Riad.

✨ Jasmine Paolini è la doppista più amata dai tifosi della WTA ✨ Come resistere a quel sorriso? pic.twitter.com/PZMgvwG1d3 — SuperTennis TV (@SuperTennisTv) December 19, 2024

Errani e Paolini hanno avuto inoltre un ruolo cruciale per trascinare la Nazionale italiana verso la conquista della Billie Jean King Cup, vincendo il doppio decisivo a Malaga nei quarti con il Giappone ed in semifinale contro la Polonia di Iga Swiatek. “Il mio è stato un percorso lungo per arrivare qui, ma di certo non mi aspettavo di scalare il ranking così in fretta“, ha dichiarato Jasmine recentemente in occasione dei Supertennis Awards. “Io e Jas in doppio proveremo a diventare le numero uno del mondo“, l’obiettivo fissato da Sara.