Jasmine Paolini tra le sportive più ricche del mondo! Accarezzata la top-20: la classifica di Forbes

Jasmine Paolini si è resa protagonista di una stagione davvero da sballo: ha conquistato la medaglia d’oro in doppio alle Olimpiadi di Parigi 2024 insieme a Sara Errani, ha trascinato l’Italia alla conquista della Billie Jean King Cup, ha disputato le finali a Wimbledon e al Roland Garros, ha chiuso l’annata agonistica da numero 4 del mondo.

Una serie di risultati davvero encomiabili e che ha decisamente gratificato la tennista toscana, non soltanto dal punto di vista sportivo ma anche economico. L’azzurra ha infatti guadagnato 8 milioni di dollari statunitensi (circa 7,7 milioni di euro) tra premi per i riscontri conseguiti nei tornei a cui ha preso parte (6,5 milioni) e attività extra campo (sponsor e voci similari, 1,5 milioni).

La stima è stata fatta dalla quotata testata Forbes per quanto riguarda il 2024 e Jasmine Paolini si è inserita nella top-20 delle sportive più pagate al mondo per quest’anno, considerando tutte le discipline. Stiamo parlando di un traguardo davvero monumentale per un’atleta italiana, entrata nel gotha internazionale a pieno diritto. Nella graduatoria sono presenti undici tenniste, due cestiste, la ginnasta Simone Biles, la calciatrice Alex Morgan, la freestyler Eileen Gu, tre golfiste e la giocatrice di badminton P.V. Sindhu.

La tennista statunitense Coco Gauff svetta con 34,4 milioni di dollari davanti alla tennista polacca Iga Swiatek (23,8) e alla cinese Eileen Gu (22,1 milioni per l’icona dello sci freestyle). Jasmine Paolini occupa la 14ma posizione, per entrare in top-20 servivano i 6,3 milioni della golfista Lydia Ko e della cestista Sabrina Ionescu.

CLASSIFICA SPORTIVE PIU PAGATE AL MONDO (top-20 per il 2024)

1. Coco Gauff (USA, tennis) 34,4 milioni di dollari

2. Iga Swiatek (Polonia, tennis) 23,8 milioni di dollari

3. Eileen Gu (Cina, sci freestyle) 22,1 milioni di dollari

4. Qinwen Zheng (Cina, tennis) 20,6 milioni di dollari

5. Aryna Sabalenka (Bielorussia, tennis) 18,7 milioni di dollari

6. Naomi Osaka (Giappone, tennis) 12,9 milioni di dollari

6. Emma Raducanu (Gran Bretagna, tennis) 12,9 milioni di dollari

8. Nelly Korda (USA, golf) 12,5 milioni di dollari

9. Venus Wiliams (USA, tennista non in attività) 12,1 milioni di dollari (attività extra-campo)

10. Simone Biles (USA, ginnastica artistica) 11,2 milioni di dollari

11. Jessica Pegula (USA, tennis) 10,2 milioni di dollari

12. Jeeno Thitikul (Thailandia, golf) 9,3 milioni di dollari

13. Caitlin Clark (USA, basket) 8,1 milioni di dollari

14. Jasmine Paolini (Italia, tennis) 8 milioni di dollari

15. Elena Rybakina (Kazakhstan, tennis) 7,9 milioni di dollari

16. Alex Morgan (USA, calcio) 7,6 milioni di dollari

17. P.V. Sindhu (India, badminton) 7,1 milioni di dollari

18. Leylah Fernandez (Canada, tennis) 6,5 milioni di dollari

19. Sabrina Ionescu (USA, basket) 6,3 milioni di dollari

19. Lydia Ko (Nuova Zelanda, golf) 6,3 milioni di dollari