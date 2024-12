Jannik Sinner prosegue il suo anno da numero uno! Il più cercato nel 2024 su Wikipedia

Nel 2024 è completamente esplosa in Italia la Sinnermania. Un anno semplicemente magico per l’altoatesino, diventato senza alcun dubbio lo sportivo italiano più importante e anche il più famoso al mondo. I due titoli Slam, la vittoria delle ATP Finals a Torino, il nuovo trionfo in Coppa Davis e la posizione numero uno del ranking alla fine dell’anno. Una serie incredibile di vittorie, titoli, traguardi, ma per Sinner ce ne è un altro decisamente particolare.

Il tennista di San Candido infatti è stato il più ricercato nel 2024 su Wikipedia. Proprio quest’oggi la popolare enciclopedia online ha presentato i dati sulle ricerche degli italiani quest’anno. Per Sinner è stato un dominio semplicemente incontrastato, visto che la pagina di Sinner ha ricevuto oltre 5 milioni di visite (5.023.355).

Numeri da capogiro e che dimostrano ovviamente come Jannik sia diventato nazionalpopolare come poche volte era successo ad uno sportivo italiano. Le vittorie di Sinner hanno spinto sempre più in alto il tennis, portandolo quasi a superare in Italia l’amatissimo calcio e facendo crescere in maniera esponenziale il numero di appassionati e tifosi.

Una prima posizione assolutamente non in discussione quella di Sinner nella speciale classifica di Wikipedia. Infatti se le visite sulla pagina di Sinner sono state oltre i cinque milioni, al secondo posto nelle ricerche c’è il Napoli Calcio (2.863.957 visite) in una stagione che ha visto i campani vivere la crisi post Scudetto e poi l’arrivo di Antonio Conte.

Terza posizione per la Rai (2.400.763 visite), che ha preceduto Facebook (2.280.076 visite) e la pagina dedicata all’Italia (2.018.285 visite). Al sesto posto c’è la pagina del cantante Mango (1.941.212 visite), che ha avuto un picco nel mese di febbraio quando sua figlia Angelina ha vinto Sanremo, con la cantante che si trova proprio al settimo posto (1.870.711 visite). Per ritrovare dello sport bisogna proprio passare all’ottava posizione con la pagina dei Campionati Europei di calcio (1.781.970 visite), nonostante la deludente prestazione dell’Italia di Spalletti.