Jannik Sinner aggiunge un torneo al 2025: la novità in calendario, appuntamento a sorpresa dopo gli Australian Open

Ci sarà una novità nella programmazione di Jannik Sinner per quanto riguarda il 2025: rispetto alla stagione appena conclusa, infatti, si è aggiunto un torneo nell’agenda del numero 1 del mondo. Il fuoriclasse altoatesino sarà infatti impegnato nell’ATP 500 di Doha, che andrà in scena nella capitale del Qatar dal 17 al 22 febbraio. A darne comunicazione sono stati gli organizzatori locali, che hanno così rivelato un cambio rispetto alla tabella di marcia percorsa pochi mesi fa dal tennista italiano.

Jannik Sinner aprirà la nuova stagione con la Opening Week (una serie di incontri di esibizione tra il 7 e il 10 gennaio a Melbourne) e poi giocherà gli Australian Open, primo Slam della stagione in programma dal 12 al 26 gennaio: il 23enne dovrà cercare di difendere il titolo conquistato lo scorso 28 gennaio sul cemento di Melbourne. A seguire il nostro portacolori sarà impegnato all’ATP 500 di Rotterdam (anche nei Paesi Bassi dovrà difendere lo scettro, tra il 3 e il 9 febbraio), per poi appunto cimentarsi con l’avventura in Medio Oriente.

La trasferta di Doha, prevista sul cemento (per la prima volta il torneo sarà di categoria 500, fino al 2024 era un 250 e il russo Karen Khachanov è il campione in carica), farà da preludio al cosiddetto Sunshine Double, ovvero ai due Masters 1000 che si giocheranno sul cemento statunitense: 2-16 marzo a Indian Wells e 19-30 marzo a Miami, dove sarà chiamato a difendere il titolo. Ad aprile dovremmo rivederlo all’ATP 500 di Monaco di Baviera.

CALENDARIO JANNIK SINNER 2025 (primo trimestre)

7-10 gennaio Opening Week a Melbourne (evento di esibizione)

12-26 gennaio Australian Open a Melbourne

3-9 febbraio ATP 500 Rotterdam

17-22 febbraio ATP 500 Doha

2-16 marzo Masters 1000 Indian Wells

19-30 marzo Masters 1000 Miami