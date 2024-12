Jan-Lennard Struff non ha dubbi: “Jannik Sinner più forte di Carlos Alcaraz nel 2024”

Breve pausa e poi si riprenderà. Il massimo circuito internazionale del tennis è in una fase di “break”. Un breve intervallo per consentire a giocatori e giocatrici di riprendere fiato e nello stesso tempo dedicarsi alla preparazione off-season in vista di un 2025, come sempre, ricco di tornei. Un 2024 in cui Jannik Sinner ha concluso da n.1 del mondo, vincendo 8 titoli, tra cui 2 Slam, 3 Masters1000 e le ATP Finals, nonché la Coppa Davis per la seconda volta consecutiva a Malaga (Spagna) con la squadra italiana.

Spesso a tenere banco è il confronto tra Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz. Se si guarda solo alla classifica e alla posizione dei due, non ci sono discussioni: Jannik è stato il migliore nel 2024 senza e senza ma. Tuttavia, riflessioni alternative arrivano sulla base del peso delle vittorie dell’iberico e del bilancio negli scontri diretti.

L’iberico ha vinto come il pusterese due Major, ma quelli di maggio prestigio (Roland Garros e Wimbledon) e più complicati da mettere in serie nello stesso anno. Inoltre, ha conquistato sì un solo titolo 1000 nella stagione, ma quello che viene considerato il “quinto Slam”, ovvero il torneo di Indian Wells, prevalendo contro l’italiano in semifinale. Negli incroci, poi, Alcaraz si è imposto sempre nell’annata, ovvero nella semifinale del Roland Garros e nella finale di Pechino.

A pronunciarsi a questo proposito è stato il tedesco Jan-Lennard Struff, protagonista lo scorso week end al “Gran Final” dell’Ultimate Tennis Showdown (UTS) a Londra, prendendo il posto dell’infortunato Denis Shapovalov (problemi al gomito per il canadese). Parlando a Tennishead, il teutonico è stato molto chiaro nell’analisi della questione.

“Giocatore dell’anno? Dico Sinner assolutamente, ha vinto due Slam, è un tennista incredibile. Carlitos anche ne ha vinti anche due di Major, quindi in quello sono pari nel 2024, ma Jannik ha vinto anche la Coppa Davis e molto altro, non ha perso quasi mai. Sì, è una stagione per lui incredibile“, ha dichiarato Struff.

“La loro è una grande rivalità per il tennis, giocano partite eccezionali ed è bello assistere ai loro incontri. Jannik è così costante, è fortissimo dalla linea di fondo. Colpisce così forte che non lo reggi e poi cerchi in qualche modo di cogliere un suo punto debole, ma non ne trovi uno. È molto dura contro di lui. Anche Alcaraz è fortissimo, ha così tanta varietà nel gioco e gioca in modo così fisico. È un tennista pazzesco“, ha concluso.