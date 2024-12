Italia-Svizzera, United Cup 2025: programma, orari, tv, streaming

Domenica 29 dicembre (ore 07.30 italiane) l’Italia affronterà la Svizzera nella prima sfida del Gruppo D della United Cup, competizione per nazioni a squadre miste che si terrà in Australia. Gli azzurri saranno impegnati alla Ken Rosewall Arena di Sydney e sperano di partire con il piede giusto.

La formazione tricolore capitanata da Renzo Furlan punterà su Jasmine Paolini e Flavio Cobolli nei singolari e su un doppio misto da definire. La toscana è reduce da un 2024 straordinario, che le ha permesso di scalare la graduatoria mondiale e di concludere al n.4 WTA. Un risultati inimmaginabile se si pensa all’inizio di quest’annata. La crescita nel tennis e della consapevolezza sono stati determinanti e si spera che Paolini sappia confermarsi.

Per certi versi, vale lo stesso ragionamento per Cobolli. Il romano, ai margini della top-100 a inizio 2024, ha saputo con grande impegno e dedizione migliorarsi in tutti gli aspetti del gioco, fisicamente e mentalmente. E così, ora lo ritroviamo in una posizione di classifica degna di una testa di serie negli Slam. Come si sa, l’anno della conferma è sempre il più complicato e sarà interessante verificare se il percorso in ascesa proseguirà.

La sfida tra Italia e Svizzera, valida per l’edizione 2025 della United Cup, si terrà a partire dalle 07.30 italiane alla Ken Rosewall Arena di Sydney (Australia). La copertura televisiva sarà offerta da SuperTennis HD; in streaming su supertennis.tv e su SuperTennix. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della sfida.

ITALIA-SVIZZERA UNITED CUP 2025

Domenica 29 dicembre (orari italiani)

Ore 07.30 Italia vs Svizzera alla Ken Rosewall Arena di Sydney – Diretta tv su SuperTennis HD.

PROGRAMMA ITALIA-SVIZZERA UNITED CUP 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD.

Diretta testuale: supertennis.tv, SuperTennix.

Diretta testuale: OA Sport.