Il programma di Sinner verso gli Australian Open: Natale in famiglia, la data della partenza, esibizione prima del torneo

Jannik Sinner è tornato a Sesto Pusteria per trascorrere qualche giorno con i propri cari, dopo aver affrontato due settimane di allenamenti piuttosto intense a Dubai. “Dopo due solide settimane di post-season, mi sento benissimo! Auguro a tutti voi un Buon Natale“, il messaggio sul profilo Instagram del tennista nostrano.

POST INSTAGRAM SUGLI ALLENAMENTI DI JANNIK SINNER

Un post condiviso da Jannik Sinner (@janniksin)

E così, oggi lo si è visto in Alta Badia prestarsi alle foto e ai selfie con gli appassionati, volendo tornare sulle nevi che tanto ama e magari concedersi la solita “sciatina” con gli amici. Tanto l’entusiasmo per il n.1 del mondo, la cui popolarità è crescente nel nostro Paese, come anche in ambito internazionale, citando la conquistata dell’ATP Awards come giocatore più amato dai fan.

JANNIK SINNER IN ALTA BADIA

Apres-ski with Jannik in Alta Badia ⛷️

Alta Badia Christmas Tradition ⛷️✅️ Forza

Un breve intermezzo prima di rimettersi al lavoro. Il 27 dicembre Sinner sarà a Montecarlo per allenarsi nuovamente, prima della partenza per l’Australia. La data prevista è quella del 2 gennaio. Un avvicinamento simile a quello dell’edizione 2024 degli Australian Open, senza match ufficiali a precedere, ma con un paio di partite di esibizione previste anche per sondare i campi di Melbourne.

Ci si riferisce alla “Opening Week”. Il 7 gennaio è in programma il confronto con il padrone di casa, Alexei Popyrin, mentre il 10 ci sarà un’altra sfida con avversario da definire. Ricordiamo che dal 12 al 26 gennaio terrà banco il Major australiano.