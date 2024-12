A che ora Halkbank Ankara-Perugia oggi in tv, Champions League volley: programma e streaming

Oggi mercoledì 4 dicembre (ore 16.00 italiane) si gioca Halkbank Ankara-Perugia, match valido per la fase a gironi della Champions League 2024-2025 di volley maschile. I Campioni d’Italia scenderanno in campo davanti al pubblico della Ziraat Hall, impegnati in una durissima trasferta nella metropoli turca. Si tratta di una sfida importante per le dinamiche del gruppo D: la formazione umbra svetta con due vittorie e sei punti, mentre gli anatolici inseguono con un successo e quattro punti all’attivo.

LA DIRETTA LIVE DI ANKARA-PERUGIA DI VOLLEY DALLE 16.00

I ragazzi di Angelo Lorenzetti, reduci dal secco 3-0 rifilato al Saint-Nazaire VB Atlantique, partiranno con i favori del pronostico. I Block Devils saranno guidati dal regista Simone Giannelli, dal bomber Wassim Ben Tara, dagli schiacciatori Kamil Semeniuk e Oleh Plotnytskyi, dai centrali Roberto Russo e Agustin Loser, dal libero Massimo Colaci. L’Halkbank Ankara, che nell’ultima giornata ha avuto la meglio per 3-1 sul Ceske Budejovice, potrà fare leva sugli attaccanti Marek Sotola, Mirza Lagumdzija e Dick Kooy.

Sarà un testa a testa di rilievo fondamentale per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta: le vincitrici dei cinque gironi accederanno direttamente ai quarti di finale, mentre le seconde e la miglior terza disputeranno un playoff per proseguire la propria avventura nella massima rassegna continentale. Una vittoria permetterebbe a Perugia di ipotecare il primato nel raggruppamento con grande anticipo e di lanciarsi in maniera più tranquilla verso la seconda parte della fase a gironi.

Guarda Halkbank Ankara-Perugia su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Halkbank Ankara-Perugia, incontro valido per la fase a gironi della Champions League 2024-2025 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204); in diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Turchia sono due ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO HALKBANK ANKARA-PERUGIA VOLLEY OGGI

Mercoledì 4 dicembre

Ore 16.00 Halkbank Ankara vs Sir Sicoma Monini Perugia – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena

PROGRAMMA HALKBANK ANKARA-PERUGIA VOLLEY: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.