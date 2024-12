Golf, Johnston fa suo l’Open d’Australia. Primo titolo dello statunitense sul Tour. Bene Filippo Celli

Alla fine dei 4 giorni di gara è il 24enne americano Ryggs Johnston a trionfare all’ISPS Handa Open d’Australia (1,7 milioni di dollari australiani e 3.000 punti per la Race to Dubai in palio) organizzato sui fairway del Kingston Heath Golf Club di Melbourne.

Lo statunitense, al primo successo in carriera, è sempre stato tra le prime posizioni durante il fine settimana. Dopo un primo giro decisamente basso in 65 colpi, ha mantenuto un ottimo livello piazzando 3 giri di fila in 68 per un totale complessivo di -18. Dietro Ryggs, fino alla 4° posizione, solamente giocatori australiani: Luck Curtis con -15 ha chiuso al 2° posto; Marc Leishman e Jasper Stubbs in T3 a -14.

Brutto ultimo giro per Filippo Celli, uno dei due italiani in gara a Melbourne. La prestazione della domenica di gara, tuttavia, non inficia di tanto sulla classifica finale: 27esimo a pari merito con uno score totale di -5 (66-71-71-74). Celli ha pagato 4 bogey nel 4° giro di cui due sulle prime nove buche (8-9) e due sulle seconde (10-13) e soli due birdie (arrivati alla 1 e alla 12). Non era arrivato al week end di gara, invece, Paratore. Il professionista romano non ha passato il taglio dopo i primi due giorni e si è ritrovato così a dover terminare la propria esperienza down under prima del dovuto.

Continua, dopo aver vinto il BMW Australian PGA Championship la scorsa settimana, il periodo di forma per Elvis Smylie. Il 22enne, che ha portato a casa il primo titolo appunto pochi giorni fa, ha dimostrato di sapere giocare a golf confermando un’ altra prestazione decorosa: T5 a -12 appaiato ad altri 4 giocatori tra cui il thailandese Kiradech Aphibarnrat, il cileno Joaquin Niemann, il connazionale Harrison Crowe, il cinese Wenyi Ding e il connazionale Lucas Herbert (al comando della classifica dopo 2 giorni).

Il circuito volerà questa settimana per il 3° appuntamento della stagione in Sudafrica, più precisamente a Sun City, sul percorso del Gary Player Country Club, per il Nedbank Golf Challenge. Saranno presenti tanti nomi caldi dal 5 all’8 dicembre: Max Homa, Erik Van Rooyen, Will Zalatoris, Thomas Detry, Paul Waring, Danny Willett, Guido Migliozzi, Matteo Manassero e Francesco Laporta.