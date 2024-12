Dove vedere Giesen-Monza oggi in tv, Champions League volley: orario, programma, streaming

Alla Volksbank Arena di Hildesheim la Mint Monza va a giocarsi una bella fetta di primo posto in classifica contro l’Helios Grizzlys Giesen. Monza, che era reduce da quattro vittorie consecutive tra Campionato e Champions, arriva dalla netta sconfitta subita sul campo di Trento e dalla sfida contro Perugia ed è attesa da quattro giorni importanti: prima la trasferta tedesca per avvicinare i quarti di Champions e poi una sfida molto importante contro Cisterna che potrebbe segnare uno spartiacque per la squadra di Eccheli che finora ha raccolto la miseria di 7 punti, si trova al penultimo posto in classifica e non si può permettere altri passi falsi se non vuole fallire clamorosamente l’obiettivo playoff o peggio restare invischiata in zona retrocessione.

LA DIRETTA LIVE DI GIESEN-MONZA DI VOLLEY DALLE 18.30

Dall’altra parte della rete ci sono i tedeschi del Giesen che arrivano da una buona stagione, con il terzo posto in campionato che ha permesso loro di qualificarsi per la Champions ma che in questo primo scorcio della stagione hanno incontrato più di una difficoltà, occupando al momento solo la sesta posizione in classifica con 17 punti all’attivo in nove gare.

L’Helios Grizzlys Giesen ,ha ottenuto finora sei vittorie nella Bundesliga, subendo però tre sconfitte, due delle quali negli ultimi due turni con il Freiburg (2-3) e con il Luneburg secondo in classifica. In Champions League i teutonici hanno subito una doppia sconfitta e oggi si giocano le ultime carte per restare in gioco per la qualificazione almeno come migliore seconda: sono stati battuti al debutto dal Fenerbahce in casa 0-3 ed hanno perso due settimane fa contro l’Olympiacos di Andrea Gardini 3-1. In panchina nel Giesen siede l’israeliani Itamar Stein.

Il fischio d'inizio è in programma alla Volksbank Arena di Hildesheim alle 18.00 di martedì 3 dicembre.

Martedì 3 dicembre

Ore 18.00 Helios Grizzlys Giesen-Mint Monza Atene Diretta Tv su Sky Sport Arena 204 e Sky Sport Uno

