Gabriele Minì promosso in Formula 2 dal team Prema: nel 2025 prenderà il posto di Antonelli

Alle spalle di Andrea Kimi Antonelli, pilota ufficiale Mercedes in Formula Uno a soli 18 anni, prosegue il percorso di crescita di altri giovani talenti italiani in rampa di lancio che si avvicinano progressivamente alla massima serie. Uno di questi risponde al nome di Gabriele Minì, reduce da un’ottima stagione in Formula 3 e promosso dal team Prema in Formula 2 per il 2025.

Il diciannovenne siciliano dell’Academy Alpine, dopo aver lottato per il titolo fino all’ultima gara del campionato a Monza (arrivando secondo dietro al connazionale Leonardo Fornaroli), si è già tolto la soddisfazione di esordire nella categoria cadetta prendendo il posto di Oliver Bearman (chiamato dalla Haas in F1 per sostituire lo qualificato Magnussen) nel weekend di Baku e centrando un brillante terzo posto nella Sprint Race.

“Sono molto felice di unirmi a Prema nel campionato FIA F2 e di continuare a lavorare insieme per un’altra stagione. Abbiamo dimostrato un ottimo potenziale e velocità per tutto l’anno in Formula 3. Dopo la bella gara di Baku, spero che continueremo a lavorare in questo modo per cercare di lottare nuovamente in testa al campionato. Sono grato per l’opportunità e voglio ringraziare la All Road Management, Alpine e tutte le persone coinvolte“, il commento dell’azzurro.

“Siamo entusiasti di continuare a lavorare con Gabriele. Lo abbiamo sempre tenuto in grande considerazione e, dopo essere tornati con lui per la FIA F3, non vediamo l’ora di fare il prossimo passo insieme. Partire presto è stata una grande opportunità per entrambi, soprattutto perché l’abbiamo massimizzata con risultati impressionanti. I preparativi per il 2025 sono già iniziati e i primi segnali sono decisamente promettenti“, ha dichiarato il team principal di Prema.