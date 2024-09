Formula 2, Gabriele Minì debutta con un podio nella Sprint Race di Baku!

Debutto coi fiocchi in Formula 2 per Gabriele Minì, che ha ottenuto uno splendido terzo posto nella Sprint Race del Gran Premio di Azerbaigian 2024. Il diciannovenne siciliano, dopo aver lottato fino in fondo per il titolo (vinto dall’altro italiano Leonardo Fornaroli) in F3, è stato chiamato infatti dal Team Prema a sostituire Oliver Bearman (impegnato in F1 con la Haas al posto dello squalificato Kevin Magnussen) per il weekend di Baku.

L’approccio del giovane talento palermitano alla nuova categoria è stato positivo, come dimostra l’ottavo tempo realizzato ieri in qualifica a meno di 6 decimi dalla pole position di Richard Verschoor e dal compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli (2°) che gli ha consentito di scattare quest’oggi dalla terza posizione nella gara sprint a griglia invertita.

Minì, all’esordio assoluto nel campionato FIA Formula 2, ha sfoderato un’ottima prestazione trovando una partenza impeccabile e portandosi successivamente anche in testa alla corsa per poi pagare dazio ad uno scatenato Joshua Durksen. Negli ultimi giri, dopo una Safety Car che ha ricompattato il gruppo, il portacolori di Prema è stato scavalcato anche da Jak Crawford riuscendo però a respingere l’attacco finale di Victor Martins in volata per soli 20 millesimi e conquistando così il suo primo podio in F2.

Da segnalare infine il buon recupero del teammate bolognese Antonelli, futuro driver Mercedes nella massima serie, settimo al traguardo (nonostante alcuni episodi sfavorevoli ed un po’ di sfortuna) dopo essere partito 9° a causa dell’inversione dei primi 10 classificati in qualifica.